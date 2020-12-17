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«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ненависть к Израилю, клятвы уничтожить еврейское государство, «освободить» Иерусалим на фоне распространения крайне националистических и антисемитских комментариев становятся в Турции всё более обыденным явлением. Большинство местных журналистов, критиковавших правящую Партию справедливости и развития (ПСР) во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заставили замолчать - они были вынуждены или бежать из страны, или попали в тюрьмы. Об этом в The Jerusalem Post пишет политический обозреватель Сет Францман.

В марте 2018 года одна из турецких газет предложила создать исламскую армию для уничтожения Израиля. В 2019 году, по данным СМИ, турецкий генерал в отставке Аднан Танриверди, возглавляющий консалтинговую фирму SADAT, также говорил о необходимости «освобождения Иерусалима из-под израильской оккупации».

«Исламский мир должен подготовить армию для Палестины из-за пределов Палестины. Израиль должен знать, что, если он бомбит (Палестину), бомба упадёт и на Тель-Авив», - говорил Танриверди.

Один комментатор, по сообщениям турецких СМИ, ранее заявил, что Турция может «войти в Тель-Авив в течение 48 часов». При этом он утверждал, что «мы не такие, как арабы» — очевидная ссылка на неспособность арабских армий победить Израиль в войнах 1948 и 1967 годов, отмечает Eadaily.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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5 комментариев
№1
17.12.2020 02:54
48 часов с запасом достаточно, что бы еврейцы устроили в османском борделе  ядерный фейерверк.

Так что всё это пустая риторика.

Нет у Ткрции глобальной поддержки - ортодоксальные и радикальные формы Ислама задолбали всех, включая подавляющую часть верующих, в т.ч. в тюрском и арабском мире.
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№2
17.12.2020 03:46
Израиль и без ЯО нагнет турков .
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№3
17.12.2020 03:52
Цитата, просто экспл сообщ. №2
Израиль и без ЯО нагнет турков.

Если и не нагнёт, то гарантированно отобъёт желание.
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№4
17.12.2020 04:03
Они определенно должны этим заняться. Пока же турки будут "освобождать" Иерусалим, мы наконец освободим от них Константинополь. Поэтому, до поры их следует поощрять.
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№5
17.12.2020 04:18
Цитата, forumow сообщ. №4
Они определенно должны этим заняться. Пока же турки будут "освобождать" Иерусалим, мы наконец освободим от них Константинополь. Поэтому, до поры их следует поощрять.

Тоже подумал, но писать пока не стал ).
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