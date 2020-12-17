«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»

Ненависть к Израилю, клятвы уничтожить еврейское государство, «освободить» Иерусалим на фоне распространения крайне националистических и антисемитских комментариев становятся в Турции всё более обыденным явлением. Большинство местных журналистов, критиковавших правящую Партию справедливости и развития (ПСР) во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заставили замолчать - они были вынуждены или бежать из страны, или попали в тюрьмы. Об этом в The Jerusalem Post пишет политический обозреватель Сет Францман.

В марте 2018 года одна из турецких газет предложила создать исламскую армию для уничтожения Израиля. В 2019 году, по данным СМИ, турецкий генерал в отставке Аднан Танриверди, возглавляющий консалтинговую фирму SADAT, также говорил о необходимости «освобождения Иерусалима из-под израильской оккупации».

«Исламский мир должен подготовить армию для Палестины из-за пределов Палестины. Израиль должен знать, что, если он бомбит (Палестину), бомба упадёт и на Тель-Авив», - говорил Танриверди.

Один комментатор, по сообщениям турецких СМИ, ранее заявил, что Турция может «войти в Тель-Авив в течение 48 часов». При этом он утверждал, что «мы не такие, как арабы» — очевидная ссылка на неспособность арабских армий победить Израиль в войнах 1948 и 1967 годов, отмечает Eadaily.