Новая цель НАТО: возрождение альянса на борьбу с Китаем? (The National Interest, США)

Члены НАТО должны сопротивляться попыткам переориентировать альянс на противодействие Китаю. Чтобы заглядываться на восток от Суэцкого канала, НАТО не хватит ни военных инструментов, ни воли общества, ни стратегической необходимости. Альянсу следует сосредоточиться на России, уверен аналитик.

Грядет ли новая весна для НАТО? После четырех лет американского непостоянства европейские министры иностранных дел и обороны, похоже, вздохнули с облегчением. Возможно, от обещаний избранного президента Джо Байдена восстановить прежнюю внешнюю политику у них даже закружилась голова. Однако президент Франции Эммануэль Макрон считает, что "смерть мозга" 71-летнего альянса требует лекарства более действенного, чем банальный возврат к статус-кво. В новом исследовании, проведенном по заказу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, звучит призыв к обновлению и реформе и подчеркивается внимание к китайскому вызову.

В 70-страничном докладе под названием "НАТО 2030: единство ради новой эры", подготовленном независимой аналитической группой, приводится 138 конкретных рекомендаций и подробные планы их реализации. Ее рецепт насчет Китая насчитывает самые разные меры - от противодействия дезинформации до укрепления связей с азиатскими партнерами.

Некоторые из рекомендаций очевидны, а другие - предсказуемо расплывчаты. Однако члены НАТО должны сопротивляться любым попыткам существенно переориентировать альянс на противодействие Китаю. Чтобы заглядываться на восток от Суэцкого канала, НАТО не хватит ни военных инструментов, ни воли общества, ни стратегической необходимости.

Военно-морские силы НАТО с этой задачей не справятся. Да, Великобритания потратила (причем, как утверждают некоторые, впустую) значительную часть своего оборонного бюджета на пару обычных авианосцев без катапульты и соответствующие истребители F-35B. Немецкая морская пехота, может, и в возмутительном состоянии, но ряд других военно-морских сил НАТО имеют высокие стандарты и репутацию отличных мореходов, обладая к тому же мощными и экономичными кораблями.

Но даже если с умениями все в порядке, то возможности, увы, отсутствуют. Королевский флот может похвастаться всего 23 надводными кораблями - и не в состоянии полностью укомплектовать даже этот скромный флот. В критически важной Северной Атлантике, давшей название альянсу, НАТО может выставить всего шесть ударных подводных лодок. В 2018 году альянс мог рассчитывать на один единственный непрерывный воздушный патруль над Северной Атлантикой, хотя с тех пор ситуация несколько улучшилась. Но все равно этого не хватит даже на то, чтобы сдержать тающий российский флот, не говоря уже о ВМС Народно-освободительной армии Китая.

НАТО уже не раз неоднократно доказывала, что плохо решает задачи "за пределами своей территории". Яркий тому пример - хваленая миссия в Афганистане, длящаяся уже два десятилетия. Хотя часть сил НАТО (например, британцы, канадцы, датчане и французы) сражались храбро и с энтузиазмом, основной контингент был скован неприятием риска и национальными нюансами, которые помешали им добиться большего. Лондонская "Таймс" в 2009 году сообщила, что Италия даже платила "Талибану" (запрещенная в России организация, прим. ред. ИноСМИ), чтобы ее войска оставили в покое.

В соседней Ливии НАТО с трудом вела даже ограниченную воздушную войну. В 2011 году лишь восемь из 28 государств-членов откликнулись на призыв к участию, и у большинства из них закончились боеприпасы или запчасти. Выполнять тяжелую работу и поддерживать мир после свержения Муамара Каддафи члены НАТО отказались. Сейчас в Ливии кипит гражданская война, и страна остается угрозой безопасности на самом пороге Европы.

Еще более щекотливая тема - отсутствие у европейцев воли противостоять Китаю. Лидеры вроде того же Столтенберга могут повторять, что Китай "не разделяет наших ценностей", но кроме этой шаблонной риторики, ничто не предвещает, что европейские члены НАТО рады перспективе столкновения с Пекином.

Так, Италия уже участвует в китайской инициативе "Один пояс, один путь", а ряд других членов альянса извлекает выгоду из китайских инвестиций в инфраструктуру на Балканах. Как показал в сентябре 2019 года опрос Европейского совета по международным отношениям, лишь 10% немцев считают, что их страна должна встать на сторону Америки в случае войны между США и Китаем. Более 70% считают, что Германия должна сохранять нейтралитет. Аналогичные соображения высказали жители еще тринадцати стран.

Европа с опозданием осознала всю опасность перехода на сеть 5G от китайской компании "Хуавэй" (Huawei), к тому же подозрения европейцев насчет Китая усугубил коронавирус. Но вряд ли что-то из этого подстегнет энтузиазм к конфронтации.

Чем втягивать Европу в соперничество с Китаем, для которого у нее нет ни средств, ни мотивации, НАТО сослужит лучшую службу всем своим членам, включая США, сосредоточив внимание на угрозах европейской безопасности.

На первом месте среди этих вызовов остается Россия. Многие американские реалисты во внешней политики жаждут перезагрузки и нового подхода к России, чтобы снизить напряженность, высвободить ресурсы для противостояния Китаю и получить возможность навести порядок у себя дома. Эта цель понятна и, возможно, даже достижима, но танго в одиночку не танцуют. Продление договора СНВ, возвращение к Договору по открытому небу и другие дипломатические инициативы помогут снизить напряженность и восстановить хотя бы некоторую грань доверия. Но Запад по-прежнему рискует завязнуть, реагируя на российские провокации и потрясения в Европе.

Средиземноморские члены НАТО, например, Франция и Италия - все больше склоняются к тому, чтобы поставить терроризм и массовую миграцию выше российского реваншизма в своем списке приоритетов безопасности. Французские войска проводят жесткую противоповстанческую кампанию в Мали, а множество стран НАТО предоставили войска, самолеты и ресурсы для ныне закончившейся кампании против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация, прим. ред. ИноСМИ) в Ираке и Сирии.

Аналитическая группа упоминает о растущем присутствии Китая в Африке (и о гораздо более воинственном подходе России к континенту). Но ни база китайских ВМС в Джибути, ни китайские продавцы нижнего белья в Египте угрозы Европе не представляют. Наоборот, китайские инвестиции в инфраструктуру и другие коммерческие предприятия даже способствуют первостепенной цели Европы в области безопасности в Африке: они сводят к минимуму поток беженцев и экономических мигрантов в Средиземноморье и дальше в Европу. Усиление китайского влияния и мощи на "юге НАТО", как выражаются аналитики, должно вызывать в Европе скорее аплодисменты, чем беспокойство.

В исторической перспективе можно сказать, что Европа отправилась на каникулы. Многие европейцы всерьез решили, что после окончания холодной войны угроза серьезного конфликта исчезла. Российская оккупация Крыма развеяла эти чары лишь частично. Нейтральная Швеция вернула призыв на военную службу и недавно увеличила расходы на оборону на целых 40%, однако Германия и другие союзники альянса наращивать оборонные бюджеты не торопятся. Даже в сравнительно сильной Великобритании, которая в прошлом месяце существенно увеличила расходы на оборону, бывший начальник штаба обороны в 2018 году счел необходимым предупредить: "американские наблюдатели пришли к выводу, что мы живем во лжи".

Слабость Европы проявляется даже в такой элементарной вещи, как сбор боеготовых сухопутных войск. Отчет корпорации РЭНД (RAND) за 2017 год показал, что большая европейская тройка НАТО - Франция, Великобритания и Германия - могут совместными усилиями мобилизовать лишь один бронетанковый батальон за неделю и неполных три бронетанковые бригады за месяц. Для альянса, обеспокоенного российскими действиями, этого совершенно недостаточно. И это причина, почему Европейская оборонная инициатива США каждый год обходится нам в 6,5 миллиардов долларов, - хотя эти средства могли бы пойти на оплату гигантских счетов за ВМС США и силы ядерного сдерживания.

Вместо того, чтобы становиться равнодушным помощником Америки в Азии, НАТО может поспособствовать сдерживанию Китая, сосредоточившись на России. Если Россия и Китай продолжат сближаться и станут полноценными союзниками, у ресурсов соперничать с обоими США вряд ли хватит. Анализ оборонных расходов России и Китая зачастую недооценивает реальное положение дел из-за оценок на основе рыночного курса, а не паритета покупательной способности (ППС).

Распространение технологий преграждения доступа/блокирования зоны (A2/AD) еще сильнее ограничивает влияние Америки на европейскую безопасность. Новая концептуальная структура армии США для масштабных боевых действий и многодоменных операций, предполагает, что Америка не сможет легко пополнить войска на театре военных действий в вооруженном конфликте с равным или практически равным противником. Остается два варианта: либо значительное увеличение американских сил в Европе, либо европейские члены НАТО взвалят на себя значительную часть бремени по сдерживанию российских войск. Первое крайне маловероятно, а вот второе значительно повысило бы способность Америки соперничать с Китаем. Один видный американский сенатор заявил во всеуслышание, что, если придется выбирать, то США откажутся от своих обязательств по европейской безопасности в пользу соперничества в Азии.

Аналитическая группа права в том, что европейским членам НАТО необходимо подтвердить приверженность коллективной безопасности и восстановить потенциал жесткой силы. Однако выходить за пределы своего соседства альянсу не следует. НАТО лучше всего послужит своим союзникам и глобальной безопасности, сосредоточившись на Европе.

Гил Барндоллар - старший научный сотрудник исследовательского центра "Приоритеты обороны" (Defense Priorities).

Гил Барндоллар (Gil Barndollar)