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Интерфакс-АВН

Пилотируемые космические корабли пока не планируют оснащать ядерными двигателями - ИМБП РАН

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Олег Орлов
Олег Орлов.
Источник изображения: www.militarynews.ru

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Использование ядерной энергетики в пилотируемой космонавтике пока не рассматривается, сообщил журналистам в среду директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

"Вопросы безопасности ядерной установки на пилотируемом корабле на сегодняшний день не решены. И поэтому ядерные установки на пилотируемых кораблях пока не рассматриваются", - сказал Орлов.

По его словам, пока использование ядерной энергетики рассматривается только для кораблей без людей в экипаже.

Как отмечалось в докладе специалистов Московского авиационного института к "Королевским чтениям", для защиты экипажа на корабле, оснащенном ядерной энергоустановкой, понадобится убежище массой 25-28 тонн. Согласно расчетам ученых, для полета к Марсу убежищу понадобится радиационная защита толщиной 124 см и массой 4082 кг, к Луне - защита толщиной 98,4 см и массой 3399 кг.

11 декабря глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что перспективные российские корабли и орбитальные станции могут получить ядерные энергоустановки.

"Без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов", - сообщил Рогозин.

Как сообщалось, "Роскосмос" заключил контракт с КБ "Авангард" на разработку аванпроекта комплекса "Нуклон" с ядерной энергоустановкой.

По данным портала госзакупок, контракт заключен между "Роскосмосом" и КБ "Авангард". Согласно договору, работа должна быть выполнена к 15 ноября 2022 года. На нее выделено 4,17 млрд рублей. Отмечается, что разрабатываемый космический комплекс может быть использован для поиска полезных ископаемых на Луне и исследования других планет.

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира - на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

Как сообщалось в октябре, "Роскосмос" выделил почти 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта космического зонда с ядерной энергетической установкой "Нуклон".

В сентябре исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил о проработке госкорпорацией проекта многоразового космического буксира на ядерной энергии "Нуклон". По его словам, аппарат будет способен за одну миссию совершить полет от Венеры до Юпитера, а уже первый запуск зонда станет полноценной научной миссией.

"Мы хотим и произвести полет к Луне, и в этой же миссии после Луны сделать облет Венеры с доставкой к ней спутника для получения научных данных, и дальнейший транзит этого аппарата в сторону спутников Юпитера тоже с определенной полезной нагрузкой", - сказал Блошенко.

Он сообщил, что аппарат сможет использоваться как буксир для доставки полезной нагрузки в отдаленные точки, так и для энергопитания этих нагрузок.

Как сообщал первый замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич, опытные образцы ядерной энергоустановки должны быть готовы в 2025 году. Первый полет "ядерного буксира" планируется на 2030-е годы.

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2 комментария
№1
17.12.2020 11:57
Цитата
для защиты экипажа на корабле, оснащенном ядерной энергоустановкой, понадобится убежище массой 25-28 тонн. Согласно расчетам ученых, для полета к Марсу убежищу понадобится радиационная защита толщиной 124 см и массой 4082 кг, к Луне - защита толщиной 98,4 см и массой 3399 кг.
Каков выходит объём предполагаемого убежища. Размером с гроб...? Кубический метр свинца весит - 11341 кг. Т.е. экранировать надо реактор, а не жилой отсек.

Да и если такая защита нужна для людей, в отсутствии оной, там и электронику всю пожжет.
0
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№2
17.12.2020 15:24
Экранировать можно не только свинцом, это раз. Во-вторых, зачем Вы нужны как институт, если не можете такую биозащиту обеспечить?

Ничего, что в 60-х летал бомбардировщик с работающим реактором? Не облучил экипаж?

Сейчас наверное реактор можно сделать на порядок меньше и легче, при этом он не будет уступать в мощности.
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