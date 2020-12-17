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Интерфакс-АВН

Массовые поставки в войска ударных беспилотников "Охотник" начнутся с 2024 года - первый зампред коллегии ВПК РФ

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БПЛА «Охотник» будет действовать не в одиночестве
БПЛА «Охотник» будет действовать не в одиночестве.
Источник изображения: Минобороны РФ/Youtube

Закупки "Охотника" войдут в госпрограмму вооружения на 2024-2033 годы

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Серийные поставки в войска ударных беспилотников "Охотник" начнутся с 2024 года, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Беспилотник показал работоспособность, проходит испытания. То, что летает сейчас, это демонстратор технологий и прототип беспилотника, который должен поступать в войска с 2024 года", - заявил Ельчанинов.

По его словам, серийные закупки "Охотника" войдут в следующую госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2024-2033 годы, над формированием которой уже работает и Минобороны, и коллегия ВПК РФ.

Ельчанинов отметил, что во время совместных испытаний "Охотника" с истребителем пятого поколения Су-57 отрабатывается взаимная передача информации между самолетами - перераспределение целей в полете, выдерживание интервалов и дистанции, выполнение противоракетных маневров.

В перспективе летчик истребителя Су-57 сможет распределять задачи в группе беспилотников и организовывать работу так называемого "роя" с применением искусственного интеллекта, считает первый зампред коллегии ВПК РФ.

"Это одна из возможных картинок, которая потенциально говорит о том, что человеческая жизнь всегда выше и дороже. А возможность одного человеческого мозга гораздо выше, чем совокупность набора вычислительных машин", - сказал Ельчанинов.

Как сообщал "Интерфакс", компания "Сухой" работает над созданием первого в России тяжелого ударного беспилотника большой продолжительности полета - С-70 "Охотник". 3 августа 2019 года он впервые поднялся в небо.

Согласно открытым данным, его взлетная масса составляет 20 тонн, что делает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. Габариты "Охотника" (длина - 19 м, размах крыльев - 14 м) сопоставимы с параметрами Су-57. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что боевая нагрузка "Охотника" - 6 тонн, дальность полета - около 6 тыс. км, а высота - 18 км.

В конце сентября 2019 года военные сообщили, что "Охотник" впервые взлетел в полностью автоматизированном режиме и отработал взаимодействие с самолетом-лидером Су-57 "по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО".

Ельчанинов с 15 декабря назначен на новую должность - первого зампреда коллегии ВПК. Ранее был одним из членов коллегии, курировал вопросы авиации.

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