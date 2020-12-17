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Интерфакс-АВН

Космические технологии помогут восстановиться россиянам после самоизоляции - ученые

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Подготовка к эксперименту SIRIUS в Институте медико-биологических проблем РАН
Подготовка к эксперименту SIRIUS в Институте медико-биологических проблем РАН.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Электростимуляторы мышц, применяющиеся космонавтами, могут использоваться для восстановления россиян после режима изоляции, сообщила заведующая отделом сенсомоторной физиологии института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елена Томиловская.

"У нас много наработок, которые идут из космоса. Мы разрабатывали стимуляторы для космонавтов, они их очень успешно используют. И с помощью наших наработок мы надеемся, что выдадим к концу проекта очень хороший продукт, который можно будет внедрять повсеместно", - сказала Томиловская на пресс-конференции.

Как сообщалось со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время 25% взрослых и 80% молодежи испытывают нехватку физической активности, а кризис с COVID-19 лишь усугубил ситуацию.

ВОЗ советует взрослым уделять физическим нагрузкам 2 - 2,5 часа в неделю, а подросткам - 1 час в день. Регулярная физическая активность, пояснили в ВОЗ, это важный фактор, чтобы избежать сердечного приступа, диабета и рака; она также помогает против депрессии и тревожности, улучшает работу мозга.

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Страны
Россия
Проекты
Медицина
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