Космические технологии помогут восстановиться россиянам после самоизоляции - ученые

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Электростимуляторы мышц, применяющиеся космонавтами, могут использоваться для восстановления россиян после режима изоляции, сообщила заведующая отделом сенсомоторной физиологии института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елена Томиловская.

"У нас много наработок, которые идут из космоса. Мы разрабатывали стимуляторы для космонавтов, они их очень успешно используют. И с помощью наших наработок мы надеемся, что выдадим к концу проекта очень хороший продукт, который можно будет внедрять повсеместно", - сказала Томиловская на пресс-конференции.

Как сообщалось со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время 25% взрослых и 80% молодежи испытывают нехватку физической активности, а кризис с COVID-19 лишь усугубил ситуацию.

ВОЗ советует взрослым уделять физическим нагрузкам 2 - 2,5 часа в неделю, а подросткам - 1 час в день. Регулярная физическая активность, пояснили в ВОЗ, это важный фактор, чтобы избежать сердечного приступа, диабета и рака; она также помогает против депрессии и тревожности, улучшает работу мозга.