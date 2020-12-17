Войти
Интерфакс-АВН

Испытания нового вооружения Су-57 завершат в 2021 году - первый зампред коллегии ВПК РФ

541
0
0
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Испытания комплекса вооружения самолета Су-57, включая внутрифюзеляжное, завершатся в 2021 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Особенность Су-57 в том, что он несет не только оружие, которое уже применяется другими типами самолетов (Миг-29, Су-30СМ, Су-34), но и новые типы вооружения, которые будут применяться из внутрифюзеляжного пространства. Их испытания планируется завершить в 2021 году в составе комплекса авиационного вооружения", - заявил Ельчанинов.

Он подчеркнул, что это абсолютно новые образцы вооружения, которые создаются с нуля, в том числе с использованием новых принципов наведения.

"Это действительно большой шаг вперед. Су-57 - умный самолет с умным оружием - ракетами "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", - сказал первый зампред коллегии ВПК РФ.

По его словам, передача военным первого серийного Су-57 ожидается в запланированный срок - до конца декабря.

"Есть полная уверенность, что самолет в том облике, который передается в войска, завершит государственные испытания в 2021 году, все технические проблемы решены", - заявил Ельчанинов, добавив, что 10 опытных образцов Су-57 уже выполнили свыше 4,2 тыс. испытательных полетов.

Он отметил, что продолжается работа по созданию двигателя "второго этапа", обеспечивающего самолету крейсерскую сверхзвуковую скорость. "Надеемся, в рамках этого или следующего серийного контракта самолеты уже будут поставляться с новым двигателем", - сказал собеседник агентства.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности истребителя пятого поколения.

Ельчанинов с 15 декабря назначен на новую должность - первого зампреда коллегии ВПК. Ранее был одним из членов коллегии, курировал вопросы авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-34
Компании
ВПК РФ
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
10.11.2017
Первый "сухопутный" главком ВКС России может сменить приоритеты гособоронзаказа
10.11.2017
Первый «сухопутный» главком ВКС может сменить приоритеты гособоронзаказа
13.01.2014
Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
14.10.2013
Поколение "5 минус"
22.01.2013
ПАК ФА: есть дальний перелёт!
22.06.2012
В 2011 году ОАО «Компания «Сухой» получило максимальную выручку с момента образования общества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 19:09
  • 4
«Охотник» учиться: Минобороны распределило новые Ми-28УБ
  • 17.12 18:42
  • 2155
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.12 17:58
  • 4
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 17.12 17:51
  • 152
Космонавтика Илона Маска
  • 17.12 17:46
  • 20
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 17.12 17:43
  • 10
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 17.12 17:42
  • 17
Вторая Приднестровская
  • 17.12 17:38
  • 3
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем
  • 17.12 17:13
  • 2
ВВС Великобритании тестируют возможности роя дронов для прорыва ПВО
  • 17.12 15:39
  • 52
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 17.12 15:39
  • 2
Полема рассказала о росте спроса на материалы для аддитивных технологий
  • 17.12 15:24
  • 2
Пилотируемые космические корабли пока не планируют оснащать ядерными двигателями - ИМБП РАН
  • 17.12 14:54
  • 2
Пентагон планирует вооружить истребители микроволновыми «пушками»
  • 17.12 14:03
  • 5
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 17.12 13:39
  • 5
Армия Украины планирует эксплуатировать танки Т-64 еще 25 лет