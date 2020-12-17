Испытания нового вооружения Су-57 завершат в 2021 году - первый зампред коллегии ВПК РФ

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Испытания комплекса вооружения самолета Су-57, включая внутрифюзеляжное, завершатся в 2021 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Особенность Су-57 в том, что он несет не только оружие, которое уже применяется другими типами самолетов (Миг-29, Су-30СМ, Су-34), но и новые типы вооружения, которые будут применяться из внутрифюзеляжного пространства. Их испытания планируется завершить в 2021 году в составе комплекса авиационного вооружения", - заявил Ельчанинов.

Он подчеркнул, что это абсолютно новые образцы вооружения, которые создаются с нуля, в том числе с использованием новых принципов наведения.

"Это действительно большой шаг вперед. Су-57 - умный самолет с умным оружием - ракетами "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", - сказал первый зампред коллегии ВПК РФ.

По его словам, передача военным первого серийного Су-57 ожидается в запланированный срок - до конца декабря.

"Есть полная уверенность, что самолет в том облике, который передается в войска, завершит государственные испытания в 2021 году, все технические проблемы решены", - заявил Ельчанинов, добавив, что 10 опытных образцов Су-57 уже выполнили свыше 4,2 тыс. испытательных полетов.

Он отметил, что продолжается работа по созданию двигателя "второго этапа", обеспечивающего самолету крейсерскую сверхзвуковую скорость. "Надеемся, в рамках этого или следующего серийного контракта самолеты уже будут поставляться с новым двигателем", - сказал собеседник агентства.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности истребителя пятого поколения.

Ельчанинов с 15 декабря назначен на новую должность - первого зампреда коллегии ВПК. Ранее был одним из членов коллегии, курировал вопросы авиации.