Работы по созданию нового "стратега" ПАК ДА находятся на стадии изготовления отдельных агрегатов - первый зампред коллегии ВПК РФ

Разработку истребителя шестого поколения и перспективного вертолета могут внести в новую госпрограмму вооружения на 2024-2033 годы

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - На текущем этапе работ по новому стратегическому бомбардировщику ПАК ДА создаются его отдельные агрегаты, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"По поводу ПАК ДА все идет своим чередом, изготавливаются образцы отдельных подсистем. На сегодняшний день опасений в реализации проекта я не вижу", - заявил Ельчанинов.

По его словам, в новой ГПВ на 2024-2033 годы, над формированием которой уже работает и Минобороны, и коллегия ВПК РФ, могут найти отражение не только работы по ПАК ДА, но и по созданию перспективного авиационного комплекса шестого поколения, перспективного вертолета для армейской авиации и, соответственно, оружия для этих летательных аппаратов.

Говоря о перспективном вертолете, Ельчанинов отметил мировые тенденции в этой сфере - переход к повышенным скоростям, другим вариантам взлета и посадки, новым задачам, которые должны решаться армейской авиацией с учетом развития систем связи и поражения.

"Вот этот поиск компромисса между потребностями министерства обороны и возможностями промышленности и есть тот паллиатив для коллегии военно-промышленной комиссии", - сказал первый зампред коллегии ВПК РФ.

Он добавил, что новый вертолет должен дополнить существующий парк Минобороны, при этом нынешние образцы, в том числе Ка-52 "Аллигатор" и модернизированный Ми-28НМ "Ночной охотник" будут летать еще минимум 30 лет.

Как сообщал "Интерфакс", перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160, в том числе гиперзвуковое.

Ранее Александр Конюхов, будучи гендиректором "Туполева", сообщил "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах. Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год.

Ельчанинов с 15 декабря назначен на новую должность - первого зампреда коллегии ВПК. Ранее был одним из членов коллегии, курировал вопросы авиации.