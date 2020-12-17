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Россия парирует любые выпады США - СНВ-3

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия имеет меры парирования негативных последствий выхода США из договора о сокращении стратегических ядерных потенциалов (СНВ-3), заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«РВСН готовы к участию в любом из вариантов ответных мер России - поддерживается высокая боевая готовность стратегического оружия, продолжается плановое перевооружение ракетной группировки на современные ракетные комплексы, имеется потенциал наращивания боевых возможностей группировки для адекватного ответа возникающим военно-техническим угрозам», - сказал командующий в интервью газете «Красная звезда».

При этом командующий напомнил позицию президента РФ Владимира Путина относительно того, что «меры парирования негативных последствий выхода США из Договора о РСМД и возможного их выхода из соглашения по ограничению и сокращению стратегических ядерных потенциалов (СНВ-3), как зеркальные, так и ассиметричные будут реализованы российской стороной только в случае размещения США своих ракет средней дальности в Европе».

СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
17.12.2020 06:00
Если Байден сможет "реализовать право на Президенство" - что пока не очевидно - он, вне всякого сомнения, не будет разрушать СНВ-3. Хорошо это или плохо, и кому хорошо/плохо - вопрос другой.
Да и смысл СНВ(-3) - не столько ограничения СЯС, сколько контроль за их состоянием и развитием.
Даже "паритет", но на гораздо более высоком уровне воорудений (а следовательно, с бОльшими шансами на фатальный конфликт) - это не "ответ" на разрушение СНВ, а поганое следствие такого разрушения.
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