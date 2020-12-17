Россия парирует любые выпады США - СНВ-3

Россия имеет меры парирования негативных последствий выхода США из договора о сокращении стратегических ядерных потенциалов (СНВ-3), заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«РВСН готовы к участию в любом из вариантов ответных мер России - поддерживается высокая боевая готовность стратегического оружия, продолжается плановое перевооружение ракетной группировки на современные ракетные комплексы, имеется потенциал наращивания боевых возможностей группировки для адекватного ответа возникающим военно-техническим угрозам», - сказал командующий в интервью газете «Красная звезда».

При этом командующий напомнил позицию президента РФ Владимира Путина относительно того, что «меры парирования негативных последствий выхода США из Договора о РСМД и возможного их выхода из соглашения по ограничению и сокращению стратегических ядерных потенциалов (СНВ-3), как зеркальные, так и ассиметричные будут реализованы российской стороной только в случае размещения США своих ракет средней дальности в Европе».

СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.