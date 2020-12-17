Новая ракета "Ангара-А5В" будет в два раза мощнее "Протона" - Рогозин

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель "Ангара-А5В с водородным двигателем третей ступени будет в два раза мощнее ракеты "Протон", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В этой версии (А5В) "Ангара" станет мощнее "Протона" в два раза. Это еще не сверхтяж, но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года", - написал Рогозин в своем фейсбуке

Он отметил, что в следующем году пройдут пуски как тяжёлой, так и легкой "Ангары", причем тяжёлая - полетит с мощным разгонным блоком "Персей".

"Роскосмос" как заказчик открыл опытно-конструкторскую работу "Амур" для создания еще более мощной версии - "Ангара А5М", - сообщил Рогозин.

В минувший понедельник тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" была запущена с космодрома Плесецк. Это - второй испытательный пуск ракеты, первый прошел 23 декабря 2014 года.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.