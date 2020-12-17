РФ готова к диалогу с США по СНВ-3, хотя ситуация оставляет желать лучшего - сенатор Бондарев

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Ситуация с российско-американским договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) не внушает оптимизма, но Москва готова к диалогу и налаживанию отношений с Вашингтоном, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Не внушает оптимизма и ситуация с СНВ-3, действие которого скоро заканчивается. Однако как бы там ни было, Россия всегда готова к конструктивному диалогу, всегда стремится делать шаг навстречу государству, которое идёт к нам не с мечом, а с миром, всегда выражает своё намерение наладить отношения с США и, главное, подкрепляет его реальными поступками", - сказал Бондарев "Интерфаксу" в связи с итогами голосования выборщиков в США, подтвердивших победу Джо Байдена на президентских выборах.

По словам сенатора, Байдену досталось достаточно тяжёлое "наследие": кризис в российско-американских отношениях усилился, разрушена договорная база, обеспечивавшая контроль за вооружениями, США расторгли договор о ракетах средней и меньшей дальности, вышли из Договора по открытому небу.

И пока сложно делать прогнозы о том, какой политический вектор изберёт новый президент США Джо Байден в отношении России, считает Бондарев.

"Вначале нужно хотя бы заслушать инаугурационную речь нового главы американского государства, запланированную на 20 января 2021 года. Понятное дело, что риторика риторикой, а о человеке вообще и государственном деятеле в частности говорят его поступки. Но из такого знакового, крупного публичного выступления, звучащего - это принципиально важно - уже после избрания, можно делать какие-то первичные выводы", - отметил российский сенатор.

При этом он сомневается, что с приходом нового президента США российско-американские отношения кардинально изменятся.

"В Штатах не только и не столько первое лицо принимает ключевые решения, в том числе внешнеполитические. Государственный департамент, Конгресс и Сенат, а также политический истеблишмент и экономическая элита - не менее значимые политические акторы, которые оказывают существенное влияние на главу государства. Поэтому прорыва в отношениях даже с приходом пророссийски настроенного президента ждать не приходилось бы. А Байден к тому же известен своим недружелюбным отношением к России", - сказал глава комитета Совета Федерации по обороне.

"Не так давно в беседе с телеканалом CBS он назвал Москву "главной угрозой" Вашингтона на мировой политической арене. Кроме того, он выдвигал голословные, ложные по своей сути обвинения в адрес России относительно вмешательства в американские президентские выборы и даже прибегал к угрозам. Возможно, это делалось для завоевания популярности у либерального электората", - отметил Бондарев.

В любом случае, подчеркнул он, нужно дождаться конкретных шагов, которые Байден предпримет уже в новом статусе. "Будем надеяться, что разум возобладает, и, как бы к нам ни относился главный американский демократ, он, как и обещал раннее, не станет "устраивать эскалацию напряжённости с Россией или любой другой страной", - сказал глава комитета.

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.