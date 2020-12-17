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Интерфакс-АВН

Ракетная система "Авангард" расширит боевые возможности группировки РВСН - командующий

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Запуск ракеты комплекса "Авангард" на полигоне "Кура" в Камчатском крае. 26 декабря 2018
Запуск ракеты комплекса "Авангард" на полигоне "Кура" в Камчатском крае. 26 декабря 2018.
Источник изображения: © Министерство обороны России

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Стратегический комплекс с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" расширит боевые возможности группировки российских стратегических ядерных сил, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Ракетная система "Авангард", безусловно, эффективно дополнит структуру системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет. Надеюсь, что та роль РВСН, которую они сейчас играют в стратегической триаде страны, с принятием нового ракетного комплекса, каким является "Авангард", стала ещё весомее", - сказал Каракаев в интервью, которое публикует в среду газета "Красная звезда".

По оценке военачальника, "Авангард" открывает "широкие возможности для дальнейшего развития". "Уникальные военно-технические характеристики каждого ракетного комплекса, принятого на вооружение РВСН, запас надёжности, заложенный при их создании, обеспечили Ракетным войскам соответствующее место в ядерной триаде", - сказал Каракаев.

27 декабря прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство поставлен первый ракетный полк, вооруженный стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".

Отмечалось, что "Авангард" в рамках договора СНВ-3 показали американским инспекторам, которые находились в России с 24 по 26 ноября 2019 года.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Командующий напомнил, что "Россия первой получила реально действующий летательный аппарат, развивающий скорость, более чем в 20 раз превышающую число Маха и реализующего все выше перечисленные возможности".

"Помимо "Авангарда" в линейке передовых и технологически прорывных вооружений России Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал подводный беспилотный аппарат "Посейдон", морской боеприпас "Циркон", авиационный комплекс "Кинжал" и крылатую ракету "Буревестник". Среди всех названных ракетный комплекс "Авангард" уже поставлен на боевое дежурство и сегодня является первым в мире стратегическим гиперзвуковым ядерным оружием", - сказал Каракаев.

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