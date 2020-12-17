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Интерфакс-АВН

РВСН готовы к выходу США из СНВ-3 - командующий

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Заседание руководства РВСН. Фото с сайта www.mil.ru
Заседание руководства РВСН. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия имеет меры парирования негативных последствий выхода США из договора о сокращении стратегических ядерных потенциалов (СНВ-3), заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"РВСН готовы к участию в любом из вариантов ответных мер России - поддерживается высокая боевая готовность стратегического оружия, продолжается плановое перевооружение ракетной группировки на современные ракетные комплексы, имеется потенциал наращивания боевых возможностей группировки для адекватного ответа возникающим военно-техническим угрозам", - сказал командующий в интервью, опубликованном газетой "Красная звезда" в среду.

При этом командующий напомнил позицию президента РФ Владимира Путина относительно того, что "меры парирования негативных последствий выхода США из Договора о РСМД и возможного их выхода из соглашения по ограничению и сокращению стратегических ядерных потенциалов (СНВ-3), как зеркальные, так и ассиметричные будут реализованы российской стороной только в случае размещения США своих ракет средней дальности в Европе".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
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