В Карабахе сохраняется режим прекращения огня - Минобороны РФ

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, в регион вернулись уже почти 40 тыс. беженцев, заявили в Минобороны РФ.

"Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

Он отметил, что в места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители.

"За сутки с территории Армении вернулись еще 566 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 39 тысяч 700 беженцев", - заявил Конашенков.

По его словам, специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают свою работу в регионе.