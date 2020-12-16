Укрiнформ (Украина): Россия хочет вдвое нарастить вооружение в оккупированном Крыму - Украина в ОБСЕ

Украина на площадке ОБСЕ обвиняет Россию в милитаризации Крыма, подробно перечисляя виды и количество техники, состоящей на вооружении ВС РФ на полуострове. В статье не упоминается, что Россия имеет полное право размещать в любом регионе страны столько военной техники, сколько считает необходимым для защиты своих границ.

Россия продолжает активную милитаризацию захваченного Крыма, планируя увеличить в течение следующих пяти лет на 10 тысяч численность своих военных и в 1,5-2 раза - количество вооружения и военной техники на полуострове.

Как сообщает корреспондент "Укринформа", об этом заявила украинская миссия при ОБСЕ во время 18-го раунда ежегодных консультаций с учетом имплементации Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской области на Черном море.

"В перспективе российское руководство планирует увеличить численность военнослужащих в Крыму почти на 10 тысяч человек, а количество вооружения и военной техники - в 1,5-2 раза", - заявили в украинской делегации.

С использованием слайдов украинские дипломаты привлекли внимание стран - участниц ОБСЕ к отдельным аспектам целенаправленной политики РФ по милитаризации временно оккупированного Крыма, прилегающих территориальных вод и всего бассейна Черного моря.

В частности, членов ОБСЕ проинформировали о том, что сейчас на временно оккупированном полуострове размещены 32,5 тысячи российских военных. На вооружении объединенной оперативной группировки РФ в Крыму находится до 200 танков, более 400 боевых бронированных машин и более 280 артиллерийских систем различных калибров, включая ракетные системы залпового огня.

Россия нарастила количество самолетов и вертолетов на полуострове до 150 единиц, также увеличила количество средств ПВО до 120 единиц и развернула 10 береговых ракетных комплексов. Кроме того, в водах у оккупированного полуострова находятся 67 боевых кораблей и катеров, включая 6 кораблей, оснащенных крылатыми ракетами морского базирования и 7 ударных подводных лодок.

Также Украина проинформировала ОБСЕ о сформированном в декабре 2019 года на территории оккупированного Крыма "943-м центре мобилизационного развертывания" в Новоозерном. Этот центр предназначен для обеспечения надлежащего хранения вооружения и военной техники (ВВТ), своевременном вывозе ВВТ со складов и приведения его к боевому применению, но также, в случае необходимости, на базе центра могут быть сразу развернуты 2 мотострелковые дивизии.

Военное руководство РФ планирует реформировать 22-й армейский корпус (Симферополь) в полноценную общевойсковую армию.

Отдельно Российская Федерация значительно усилила воздушную составляющую, дополнительно развернув на Крымском полуострове бомбардировочную, штурмовую, истребительную и армейскую авиацию.

"За период оккупации количество боевых самолетов выросло в 5 раз, а ударных вертолетов - в 1,5 раза. В частности, на аэродромах развернуты новые многоцелевые самолеты Су-30СМ, Су-30м2 и вертолеты Ми-28 и Ка-52. Замена устаревших самолетов Су-27 и Су-24 на истребители Су-30СМ/М2 и бомбардировщики Су-34, соответственно, была запланирована на 2020-2021 годы", - заявили в украинской миссии при ОБСЕ.

Также планируется дальнейшее увеличение количества кораблей Черноморского флота РФ за счет включения в его состав боевых кораблей ближней морской зоны.

"В состав Черноморского флота были включены 6 подводных лодок, 3 фрегата и 3 малых ракетных корабля, которые могут нести крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" - ракеты могут поражать наземные цели на расстоянии до 1 тысячи 500 км при нормальной нагрузке и до 2 тысяч 600 км - с ядерной боевой частью", - отметили в украинской делегации.

Всего ожидается, что в боевой состав ЧФ РФ будут включены 84 корабля и боевых катера, 61 процент из которых будут новыми. В приоритете - носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".