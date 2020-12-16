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Интерфакс-АВН

РФ не прервет сотрудничество с Pratt&Witney по МС-21 после успешного полета с российским двигателем - "Ростех"

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Линия сборки самолетов МС-21
Линия сборки самолетов МС-21 на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут". На переднем плане первый летный опытный экземпляр самолета МС-21-300 (серийный номер 21001). Иркутск, 17.08.2017.
Источник изображения: irkutskmedia.ru

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество с американской компанией Pratt&Witney по проекту МС-21 продолжится, самолет будет оснащаться и российскими, и зарубежными двигателями, сообщил "Интерфаксу" представитель госкорпорации "Ростех".

"Сегодня есть твердые заказы в общей сложности на 175 самолетов МС-21, предусматриваются поставки машины как с российскими двигателями, так и двигателями иностранного производства. Таким образом, ОАК продолжает взаимовыгодное сотрудничество с иностранными партнерами", - отметил представитель "Ростеха".

"Лайнер изначально разрабатывался с двигателями двух типов: ПД-14 и Pratt & Whitney (PW140). Такой подход позволяет значительно расширить рынки сбыта и широко распространен в мировом самолетостроении", - сообщили в госкорпорации.

Вице-премьер Юрий Борисов в прошлом году также заявлял, что Россия не намерена прекращать сотрудничество с американской Pratt&Whitney.

"Мы не отказываемся от партнерства с Pratt&Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить, это на их стороне решение вопроса", - сказал Борисов на Иркутском авиационном заводе (ПАО "Иркут").

Ранее сообщалось, что самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 (разработка Объединенной двигателестроительной корпорации) совершил первый полёт.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона.

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

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США
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