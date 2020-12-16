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Интерфакс-АВН

Российско-китайское соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет доказало свою эффективность - Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савцикий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Межправительственное соглашение между Россией и Китаем об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей показало свою эффективность, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подписанное в 2009 году межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей показало свою эффективность. Уведомления о пусках вблизи российско- китайской границы позволили расширить рамки предсказуемости в военной сфере", - сказал Шойгу на встрече со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ, прошедшей по видеосвязи.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, двум министрам обороны удалось дважды встретиться в этом году.

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Шойгу Сергей
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