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Интерфакс-АВН

Турция не откажется от российских С-400 из-за санкций США - академик Арбатов

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Алексей Арбатов
Алексей Арбатов.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция не откажется от купленных у России С-400 из-за американских санкций, но возникла некоторая неопределенность по поводу контракта на дополнительную партию этих систем ПВО, считает военный эксперт, академик Алексей Арбатов.

"Турция не будет аннулировать сделку и будет размещать С-400. Первый контракт Турция не отменит", - сказал "Интерфаксу" во вторник Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук.

По его словам, из-за американских санкций могут затянуться переговоры о покупке Турцией дополнительной партии С-400.

"Пока непонятный вопрос - насколько эти санкции будут эффективными, как они будут восприняты в Турции. Насчет второго контракта Турция может потянуть время", - сказал Арбатов.

США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся после приобретения российских С-400. По его словам, сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

7 декабря Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.

В середине октября Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в марте в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

Контракт с Турцией на доппартию С-400, вероятно, будет подписан в следующем году, сообщил в августе "Интерфаксу" Чемезов. "Думаю, что до конца года не подпишем", - сказал он на военно-техническом форуме "Армия-2020". "Вероятно", - сообщил Чемезов, отвечая на вопрос о возможном подписании второго контракта с Турцией на С-400 в следующем году.

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