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Интерфакс-АВН

Перспективная российская сверхтяжелая ракета будет многоразовой - Рогозин

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Возможный облик носителя сверхтяжелого класса
Возможный облик носителя сверхтяжелого класса.
Источник изображения: cont

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" разработает многоразовые двигатели для перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования. Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства", - написал Рогозин в фейсбуке.

По его словам, госкорпорация планирует использовать для создания ракеты не существующие технологии, а новейший научно-технический задел.

"Нужны новые, облегченные материалы для обечаек и топливных баков. Нужно новое незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром", - добавил глава "Роскосмоса".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Союз-5 РН
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