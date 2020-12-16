Перспективная российская сверхтяжелая ракета будет многоразовой - Рогозин

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" разработает многоразовые двигатели для перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования. Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства", - написал Рогозин в фейсбуке.

По его словам, госкорпорация планирует использовать для создания ракеты не существующие технологии, а новейший научно-технический задел.

"Нужны новые, облегченные материалы для обечаек и топливных баков. Нужно новое незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром", - добавил глава "Роскосмоса".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.