Ракета "Ангара" будет задействована в подготовке полетов к Луне - Рогозин

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракета "Ангара" будет выводить в космос пилотируемые корабли, которые будут стыковаться на орбите для полетов к Луне, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Наличие с 2023 двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелётные пилотируемые комплексы. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали", - написал Рогозин в фейсбуке.

Рогозин добавил, что ракета "Ангара" в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса.

В мае Рогозин сообщил, что Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты.

Ранее представители "Роскосмоса" заявляли, что строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов.

В России также ведется разработка "ядерного буксира", предназначенного для исследования Луны и дальнего космоса. Как говорится в договоре на разработку аванпроекта аппарата, что он, в том числе, будет предназначен для поиска на Луне полезных ископаемых.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.