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ЦАМТО

Вторая загоризонтная РЛС "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году

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Приемная часть радиолокационной станции "Контейнер"
Приемная часть радиолокационной станции "Контейнер".
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

ЦАМТО, 15 декабря. Вторая загоризонтная РЛС "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного пространства на восточном стратегическом направлении, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"Основное назначение второго "Контейнера" – усилить радиолокационный мониторинг восточного стратегического воздушно-космического направления, в том числе в связи с возросшей активностью авиации США, а также для своевременного противодействия потенциальным воздушными угрозами, таким как крылатые и гиперзвуковые ракеты", – рассказал собеседник агентства. Он добавил, что восточное стратегическое направление включает Чукотское, Камчатское и Сахалинско-Тихоокеанское воздушные направления.

По словам источника, "в соответствии с планами построения системы загоризонтных станций, второй "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году".

Собеседник агентства также отметил, что на технической площадке будущей РЛС сейчас продолжаются строительные работы со сроками завершения в 2023 году. "Испытания новой станции пройдут в 2023-2024 годах", – уточнил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
29Б6 Контейнер
Проекты
ГЗЛА
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