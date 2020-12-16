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Интерфакс-АВН

Самолет МС-21 совершил первый полет с российским двигателем ПД-14 - "Ростех"

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Первая технологическая навеска двигателей ПД-14 на строящийся опытный образец пассажирского самолета МС-21-310 (серийный номер 0012) на Иркутском авиационном заводе - филиале корпорации "Иркут", июль 2020 года
Первая технологическая навеска двигателей ПД-14 на строящийся опытный образец пассажирского самолета МС-21-310 (серийный номер 0012) на Иркутском авиационном заводе - филиале корпорации "Иркут", июль 2020 года.
Источник изображения: ГК "Ростех"

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 совершил первый полет с российским двигателем, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Продолжительность полета составила 1 час 25 минут", - сообщили в "Ростехе".

Глава госкорпорации Сергей Чемезов, чьи слова привели в пресс-службе, заявил, что это важное событие в отрасли. "Этот полет - результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России - самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации", - сказал Чемезов.

Со своей стороны, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил труд тысяч людей, который сделал возможным этот полет.

"У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников - и сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полет", - сказал Мантуров, чьи слова приведены в сообщении "Ростеха".

Полет состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала ПАО Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех")

ПД-14 - разработка Объединенной двигателестроительной корпорации.

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ПД-14
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Мантуров Денис
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