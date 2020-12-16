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Интерфакс-АВН

Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия смогла создать отечественные двигатели ПД-14 ( разработка ОДК) для самолета МС-21 в условиях серьезных рыночных и технологических вызовов, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Первый полет нового российского лайнера с первым полностью российским гражданским двигателем, созданным в нашей стране с начала 1990-х годов - это доказательство нашей способности создавать высокотехнологичную конкурентоспособную гражданскую технику даже в условиях серьезных рыночных и технологических вызовов", - заявил он журналистам во вторник, комментируя первый полет МС-21 с российскими двигателями.

Он отметил, что МС-21 - знаковый проект российского авиапрома.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МС-21
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2 комментария
№1
16.12.2020 18:52
До сих пор не столько делаем, сколько кому то доказываем. И подчинённых заставляют не столько работать, сколько доказывать всякими отчётами-учётами.
+1
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№2
16.12.2020 18:52
До сих пор не столько делаем, сколько кому то доказываем. И подчинённых заставляют не столько работать, сколько доказывать всякими отчётами-учётами.
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