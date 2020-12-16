Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия смогла создать отечественные двигатели ПД-14 ( разработка ОДК) для самолета МС-21 в условиях серьезных рыночных и технологических вызовов, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Первый полет нового российского лайнера с первым полностью российским гражданским двигателем, созданным в нашей стране с начала 1990-х годов - это доказательство нашей способности создавать высокотехнологичную конкурентоспособную гражданскую технику даже в условиях серьезных рыночных и технологических вызовов", - заявил он журналистам во вторник, комментируя первый полет МС-21 с российскими двигателями.

Он отметил, что МС-21 - знаковый проект российского авиапрома.