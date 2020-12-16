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ТАСС

Фрегат "Маршал Шапошников" вышел в Японское море для проверки систем оружия

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Ходовые испытания фрегата "Маршал Шапошников"
Ходовые испытания фрегата "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Фрегат отработает бросковые испытания с ракетных комплексов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота вышел в Японское море для проверки систем ракетного и артиллерийского вооружения. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе "Дальзавода".

"Фрегат отработает бросковые испытания с ракетных комплексов с целью проверки прочности подкрепления пусковых установок и обеспечения безопасности хранения оружия на борту", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках ходовых испытаний спланированы ракетные стрельбы по морской цели и по берегу, стрельбы зенитной артиллерией в рамках отработки задач ПВО. Также будут проведены испытания средств радиоэлектронного подавления, а также комплексная отработка всех средств связи.

В ходе модернизации БПК "Маршал Шапошников" проекта 1155 был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран" и новейшее артиллерийское вооружение. Таким образом, огневая мощь корабля по сравнению с первоначальным предназначением выросла в несколько раз.

БПК "Маршал Шапошников" был заложен в 1983 году на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. В настоящий момент корабль завершает глубокую модернизацию в АО "Центр судоремонта "Дальзавод". Проект такого масштаба впервые реализуется в России. Срок службы фрегата "Маршал Шапошников" будет продлен на 10 лет.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
Дальзавод
Янтарь ПСЗ
Проекты
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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