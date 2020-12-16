Что видит один – видят все

В войнах будущего исход боя будет решать искусственный интеллект

Война в Нагорном Карабахе показала возросшую роль беспилотных летательных аппаратов. Прямые боевые столкновения все больше уходят в прошлое и на смену им идут бесконтактные войны. Но для того чтобы они стали реальностью, необходим технологический прорыв в создании ВВТ.

Поле боя осталось за «Проектом «Конвергенция»

Для ведения бесконтактных войн, по мнению обозревателей американского информационного ресурса Breaking Defense, американской армии очень понадобятся самолеты-невидимки F-35 Lightning II и В-21 Raider, а также большое количество дронов. Ведущая роль здесь отводится также новой стратегии Пентагона по ведению войны в пяти средах: на земле, на море, в воздухе, в киберпространстве и космосе.

В сентябре 2020 года на полигоне Юма (штат Аризона) прошли демонстрационные учения «Проект «Конвергенция», на которых командование Пентагона показало боевые возможности американской армии по ведению универсальных многосредовых операций. Результаты учений были представлены на выставке-конференции Ассоциации армии США под названием AUSA 2020, прошедшей в конце октября в виртуальном формате. На ней обсудили «противодронную» стратегию Пентагона на период с 2023 по 2027 год. А первые итоги демонстрационных учений «Проект «Конвергенция» были подведены совсем недавно, в первой декаде ноября.

Учения предусматривали боевую демонстрацию новых возможностей в решении трех основных задач. Первая – нейтрализация систем оружия большой дальности, а также борьба с подвижными силами противника на оперативной и стратегической дальности. Вторая задача – уничтожение сил и средств, входящих в систему ограничения доступа и маневра (A2/AD), а также дальнобойных систем. Сюда же входит уничтожение боевой техники и вооружений ближнего радиуса действия, препятствующих переброске союзных сил или проведению отвлекающих операций. Третья задача – создание благоприятных условий для любых маневренных действий своих войск с целью уничтожения военных объектов и сил противника.

“ В 2030 году из 120 тысяч единиц британской военной техники четверть будут автономными или дистанционно управляемыми боевыми машинами, автомобилями или беспилотниками ”

В соответствии с новой концепцией все подчиненные Министерству обороны США службы уже в ближайшие годы будут объединены в единую совместную глобальную высокозащищенную сеть All-Domain Command & Control (JADC2) или всеуровневое командование и контроль. На деле это означает реализацию идеи «Что видит один – видят все».

Основными элементами сети JADC2 являются разведывательные космические и летательные аппараты. Во время учений на полигоне Юма данные от них передавались на объединенную базу ВВС и армии США Lewis-McChord (Льюис-Маккорд), где после обработки с помощью компьютеров с элементами искусственного интеллекта осуществлялось распознавание целей и определялось их местонахождение. Затем информация по высокоскоростным защищенным каналам связи направлялась на огневые средства – две САУ XM1299 (модернизированные M109A6 Paladin). Гаубицы вели огонь высокоточными боеприпасами увеличенной дальности XM1113 Excalibur ER (ER – extended range). В автоматическом режиме они нанесли точные удары по целям – танкам Т-72 и макетам ЗРПК «Панцирь-С1».

Кроме спутников, в качестве источника информации использовался истребитель F-35В. С помощью так называемого сенсорного костюма он обнаружил цель и передал ее координаты на самоходную гаубицу, которая точным огнем поразила танк Т-72 на дальности 70 километров. При подготовке и нанесении удара не использовались центры принятия решений и другие промежуточные звенья управления, а сама операция с момента обнаружения цели до момента ее уничтожения вместо 20 минут заняла лишь 20 секунд.

По словам помощника по закупкам, технологиям и логистике министра военно-воздушных сил США Уилла Ропера, учения показали командованию уникальные качества сети C2 (Command & Control). Теперь у командиров разного уровня появилась возможность с помощью портативного планшета или мобильного телефона Apple iPad и Samsung Galaxy (с полным набором функций) в зашифрованном виде получать и передавать закрытую информацию. По словам Ропера, «вся власть, которую командиры имели в командном центре, теперь была в их руках как вкладка в телефоне, и они могли командовать и контролировать где угодно. Мы никогда не делали этого раньше».

Ропер стал известен после того, как три года назад через американские СМИ пообещал, что в 2020 году с помощью цифровой инженерии в США будет создан полноразмерный прототип самолета шестого поколения, секретная демонстрация которого действительно состоялась в этом году.

Но больше всего удивили присутствующих на учениях в Юме роботы, предназначенные для ведения боевых действий в городских условиях (https://breakingdefense.com/2020/09/army-robots-hunt-tanks-in-project-co...).

Два похожих на автомобиль-багги боевых робота с ПТРК FGM-148 Javelin и пулеметом на борту каждый двигались к группе зданий, имитирующих центр небольшого города. Один из роботов был оснащен привязным мини-дроном. По команде робота беспилотник взлетал и осматривал местность. При отсутствии противника он передавал сигнал, что все чисто и можно переместиться к следующему укрытию. Затем под прикрытием первого робота второй также переезжал вперед. После того как в центре учебного городка боевые роботы обнаружили «пехоту противника», они по заложенному в них протоколу запросили у оператора команду на открытие огня. Вскоре роботы обнаружили танк Т-72. Он находился вне зоны действия их ПТРК. Тогда один из роботов по защищенной сети передал точные координаты танка для уничтожения его артиллерийским огнем.

Особенность продемонстрированных боевых роботов состоит в том, что они вообще не имеют дистанционного управления. Оператор выступал в роли зрителя. Распознавание целей роботы производили самостоятельно с помощью алгоритмов и машинного зрения. Для этого различные военные и гражданские объекты фотографировали тысячи раз. Всего было сделано 3,5 миллиона снимков. В результате машинное зрение оказалось способным не только распознавать, но и интерпретировать полученную информацию с видео- и инфракрасных камер. С помощью бортовых компьютеров с элементами искусственного интеллекта роботы научились определять тип цели, ее принадлежность, количество солдат, их местоположение, а также возможные последующие действия.

Надо сказать, что прежде чем открыть огонь, роботы должны передать информацию о цели оператору. По объему она представляет собой огромный массив данных. Поэтому во избежание перегрузки каналов связи передаются только некоторые ключевые характеристики, не превышающие размер твита. Значительное количество функций, которые при обычном дистанционном радиоуправлении выполняет человек, в этом демонстрационном бою были переданы искусственному интеллекту. Подобная система позволяет в разы сократить количество операторов, особенно когда в боевых действиях участвует группа роботов.

Человек против робота

Еще один необычный эксперимент был проведен 20 августа 2020 года. Телевидение агентства перспективных оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPAtv в прямом эфире провело трансляцию соревнования под названием AlphaDogfight Trials. Десятки тысяч зрителей могли наблюдать виртуальный воздушный бой между двумя истребителями. Одним из них управлял искусственный интеллект, а другим – человек. В ходе воздушных «сражений» американский летчик, несмотря на свою очень хорошую подготовку, потерпел сокрушительное поражение. Позднее пилот признался, что он был потрясен неожиданными и непредсказуемыми действиями виртуального противника, которого назвали Red (Красный). Правда, к концу соревнования американский летчик уже начал кое-что понимать в возможных действиях программы компьютера и это позволило ему продержаться чуть дольше, чем в первых поединках, а точнее – 18 секунд.

Для того чтобы успокоить общественное мнение о возможном неконтролируемом начале войны машин против людей, руководитель учений «Проект «Конвергенция» бригадный генерал Ричард Росс Коффман заявил: «Можно ли это делать автоматически, без участия человека? Да, я думаю, технологии это позволяют. Но в сухопутных войсках США действуют правила этики. В цепочке должен присутствовать человек».

Учения произвели большое впечатление на присутствующий генералитет, и уже в 2021 году к «Проекту «Конвергенция» присоединятся Великобритания и Австралия.

Британская The Guardian констатирует, что современная молодежь не стремится служить в армии и пробел в нехватке профессиональных военных правительство страны пытается закрыть за счет робототехники. На сегодня численность вооруженных сил Великобритании составляет 188 тысяч. Еще 45 тысяч – это резервисты и территориальная армия. С учетом того, что Британия после решения о Брексите активно возрождает свои широко идущие имперские планы, этого явно недостаточно.

В интервью телеканалу Sky News 8 ноября 2020 года начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Николас Патрик Картер высказал опасение, что из-за пандемии коронавируса резко возрастает экономическая нестабильность, которая может привести к эскалации напряженности и к различным вооруженным конфликтам. По его мнению, мир все больше становится очень неопределенным и тревожным местом. Отсюда большая вероятность перерастания любого столкновения в третью мировую войну.

Генерал Картер подчеркнул, что Великобритания ведет разработки в области робототехники сразу в нескольких направлениях. Он, в частности, отметил: «Если я должен прогнозировать на 10 лет вперед, я думаю, у нас не должно быть никаких сомнений в том, что война будет выглядеть иначе. В будущем на поле боя будут роботы – они уже есть и сегодня». Начальник штаба обороны Великобритании полагает, что в 2030 году из 120 тысяч единиц британской военной техники четверть будут автономными или дистанционно управляемыми боевыми машинами, автомобилями или беспилотниками.

Один из наиболее необычных проектов, который разрабатывают для армии Великобритании, – дрон i9. По сути это гражданский беспилотник с шестью винтами. После модернизации дрон может быть оснащен камерами для ведения разведки либо глушителем радиосигнала, двумя автоматическими винтовками либо одной ракетой. Встроенный искусственный интеллект позволит беспилотнику самостоятельно ориентироваться в различных помещениях и участвовать в штурме здания. При необходимости вместо ИИ можно будет включить режим дистанционного управления. Основное назначение дрона – поддержка спецназа и проведение зачисток.

Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (861) за 15 декабря 2020 года