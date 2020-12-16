Турция осуждает американские санкции по С-400 и грозит ответными мерами - заявление

Стамбул. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских систем ПВО С-400, и грозит принять ответные меры, следует из заявления МИД республики.

"Мы осуждаем решения США, связанные с С-400, которые включают односторонние санкции против Турции. Мы предпримем необходимые шаги против этого решения, которое, конечно, повлияет на наши отношения с США", - говорится в заявлении.

В нем утверждается, что решение о санкциях США лишено логики и является "серьезной ошибкой".

Министерство отмечает, что, с точки зрения Анкары, утверждения, согласно которым комплексы С-400 угрожают безопасности НАТО, лишены оснований.

"Мы предлагаем США пересмотреть это несправедливое решение. Мы готовы решать этот вопрос в соответствии с духом союзничества, посредством диалога и дипломатии", - добавили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как сообщалось, ранее в пятницу заявил, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.

"Тот факт, что Турция сталкивается с такой вещью как CAATSA - это неуважение по отношению к нам - стратегическому союзнику по НАТО", - приводит его слова газета "Дейли сабах".