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Интерфакс-АВН

Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии

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Юри Луйк (Juri Luik)
Юри Луйк (Juri Luik).
Источник изображения: sofmag.ru

Таллин. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) заявил, что у его страны и Великобритании одинаковый взгляд на исходящие со стороны России угрозы.

"Соединенное королевство для Эстонии является одним из важнейших союзников, с которым у нас совершенно одинаковый взгляд на исходящие со стороны России угрозы для безопасности Европы и это подтверждают как сегодняшняя встреча, так и более 800 солдат Соединенного королевства, базирующихся круглогодично в Эстонии. Мы за этот вклад очень благодарны", - сказал Луйк в понедельник в Таллине на встрече с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом (Ben Wallace).

Луйк приветствовал решение Соединенного королевства увеличить инвестиции в оборону и выразил надежду, что примеру Эстонии и Великобритании последуют и другие государства НАТО.

Уоллес со своей стороны сказал, что решение его страны выйти из Европейского союза не уменьшает вклад Великобритании в региональную безопасность.

"В соответствии с новой оборонной стратегией Соединенного королевства можно ожидать более крупное и мощное присутствие войск Соединенного королевства как в Эстонии, так и в мире", - заявил глава военного ведомства Великобритании.

Луйк заверил своего коллегу, что "Brexit не вызывает тревоги в сфере оборонного сотрудничества и пребывание батальона Соединенного королевства тому лучшее подтверждение".

Главы военных ведомств обсудили на встрече также вопросы региональной безопасности, сотрудничества в Северной группе в рамках совместных экспедиционных войск.

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4 комментария
№1
16.12.2020 17:08
Таллинн может быть солидарным с кем/чем угодно.
Вот совершенно фиолетово на все эти дергания тараканов за шкафом.
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№2
16.12.2020 20:12
В детстве я слышал анекдот про льва и ворону, которые начали хамить в самолете. Причем хамила ворона, а лев поддакивал. Экипаж не выдержал, и выкинул их обоих вон. Летят они, и ворона спрашивает: -А ты летать умееешь? -Нет. -А чего ж ты тогда вы...лся?

На всякий случай по теме: в данном случае лев из анекдота - это не "Лондон", а "Таллинн". :)

И важное отличие :) - "ворона" (Лондон) в данной ситуации в явном сговоре с "экипажем" (Вашингтоном). :)

Впрочем, радикально "проредить" зверомужичье (особенно славянское и чухонское) давно пора. Странно, что мужичье не чует своим гнилым  ливером/слепой кишкой, к чему все идет. Мужицкие злоба, подлость и алчность побивают даже мужицкий же инстинкт самосохранения. :)
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№3
16.12.2020 22:20
У меня такое впечателение, что такое отношение к России вызвано поведением самой России. Не в смысле "агрессии" - тут Россия явно проигрывает своим "партнерам" - а в смысле "терпимости".
IMHO, это (такая терпимость и умение прощать) - следствие глобальных проектов, сначала Православного, потом Советского, что прямо противоположно хищному "феодальному" мышлению европейцев, особенно восточноевропейцев.

Но славяно-чухонцам пора бы понять, что оба проекта накрылись медным тазом (это они понимают, но вот что с ними накрылись и терпимость, и готовность прощать - это явно до уродов не доходит), и нынешние русские - это почти европейцы, с их "ограниченностью" (не путать с глупостью), хищностью и жестокостью. Да еще и тотально третируемые, и оскобляемые, и  припертые к стенке. В общем, "пощады и прощения" от нынешних русских ждать так же уместно, как от запорожских казаков, "крылатых гусар" или "лесных братьев".

Нашли, блин, на кого и когда "наезжать". :)

Боюсь, что дело дойдет до наглядных уроков кому-то из соседей - да так, чтобы и до остального зверомужичья дошло бы. Дошло бы то, что "атаман Семенов" кожу с живых людей умел и любил сдирать не меньше укропитеков или поляков/литвинов. :(
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№4
16.12.2020 22:55
Вот интересно - сколько восточноевропейских идиотов реально боятся "вторжения России" в их "парадиз"? Даже в случае конфликта США (с их пятой колонной в Восточной Европе) и "Германии" немцы с поляками и прибалтами (а если потребутся - и с белорусами тоже :)) справятся сами, без "помощи" русских.

Все-таки иногда приятно иметь дело с мужичьем. :) "На жадину/дурака/хвастуна не нужен нож, ему покажешь медный грош/с три короба наврешь/немного подпоешь - и делай с ним, что хошь" .:)

Нет уж, лучше подальше от этой Европы, с готовящейся там Третьей мировой - по той же причине, что и первые две. :)
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