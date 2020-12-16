США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

Вашингтон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400, сообщил госсекретарь США Майка Помпео, распространенном в понедельник.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной транзакции с Рособоронэкспортом, главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400" , - говорится в заявлении Помпео.

Санкции включают в себя запрет на все американские экспортные лицензии и разрешения секретариату, а также заморозку активов и визы Демира и ряда других сотрудников из его секретариата.

В заявлении Помпео отмечается, что США неоднократно доносили до сведения чиновников на всех уровнях в Турции, что покупка С-400 будет угрожать военным технологиям США и персоналу, а также предоставит средства финансирования российского оборонного сектора, а также доступ России к турецкому оборонпрому.