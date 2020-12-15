США призывают Турцию немедленно решить с ними спор по С-400, масштабные сделки с РФ в сфере обороны недопустимы - Помпео

Вашингтон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских систем С-400.

"Я также призываю Турцию решить незамедлительно в сотрудничестве с США проблему с С-400", - говорится в заявлении Помпео, обнародованном в понедельник.

Он отметил, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

"Мы не будем мириться со значительными сделками с оборонным и разведывательным сектором России", - отметил он.

Помпео указал, что введенные в понедельник санкции демонстрируют намерение США действовать в полной мере в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) и применять его в дальнейшем в подобных ситуациях.