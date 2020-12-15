Продвигаемые США "Соглашения Артемиды" позволят им осуществлять военную деятельность на Луне - "Роскосмос"

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - В "Роскосмосе" опасаются, что продвигаемые Соединенными Штатами "Соглашения Артемиды" позволят Вашингтону осуществлять военную деятельность на Луне, заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Принципы этих соглашений прямо или косвенно нарушают общепризнанные нормы международного права. В частности, в соглашениях отсутствует прямой запрет на осуществление военной деятельности. Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает опасения", - заявил Савельев в понедельник на видеоконференции в Совете Федерации РФ.

В июле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия выступает против размещения оружия в космосе.

"Необходимо сохранить космос свободным от оружия любого вида. Сохранить его пригодным для долгосрочного и устойчивого использования, как нашим, так и будущими поколениями", - подчеркнул он.

25 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон намерены обсудить риски появления оружия в космосе.

В США и НАТО неоднократно обвиняли Россию в попытке милитаризации космоса, при этом отвергая подобные намерения со стороны Соединенных Штатов и стран Северо-Атлантического Альянса. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия и Китай разрабатывают системы, способные выводить из строя и уничтожать спутники. В России отвергают эти обвинения.

В свою очередь "Роскосмос" неоднократно подвергал критике планы США по коммерческому освоению Луны. Савельев обвинял США в попытке "захвата" спутника в связи с указом Дональда Трампа, предписывающего американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

При этом Савельев заявлял, что "Роскосмос" рассчитывает на сотрудничество с NASA в освоении Луны. Рогозин также заявлял, что США не смогут реализовать свою Лунную программу без помощи России.