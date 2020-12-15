ОСК представила свою продукцию на Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее"

ЦАМТО, 14 декабря. На Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" Объединенная судостроительная корпорация представила как новые, так и наиболее зарекомендовавшие себя проекты морской техники.

Эксперты корпорации приняли активное участие в деловой программе форума. В составе делегации ОСК работали представители ПО "Севмаш", Адмиралтейских верфей, СПМБМ "Малахит", ЦКБ МТ "Рубин", Балтийского завода, СПО "Арктика".

В первый день работы выставочную экспозицию Объединенной судостроительной корпорации во время официального обхода осмотрели заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Игорь Ананских, вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, председатель комиссии АСПОЛ по цифровизации Геворк Вермишян, заместитель председателя Госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

На единой экспозиции были представлены: ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" проекта 00903, универсальное научно-экспедиционное судно "Альбатрос", ледостойкая стационарная платформа "А", манифольд, комплекс с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом, универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, автономные необитаемые подводные аппараты "АНПА – Приемник" и "АНПА – Излучатель", подводный транспортно-монтажный и сервисный комплекс, действующий образец АНПА "Амулет-2".

Для ОСК строительство судов для работы в арктической зоне является одним из приоритетных направлений гражданского судостроения. В настоящий момент на Балтийском заводе строятся три универсальных атомных ледокола проекта 22220 "Сибирь", "Урал" и "Якутия", в ближайшее время будет заложен еще один атомоход "Чукотка". Специалисты Адмиралтейских верфей готовят к спуску на воду уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс". Предприятия корпорации в любой момент готовы включиться в работу над новыми проектами для арктического региона.