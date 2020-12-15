Тревожная ситуация в Карабахе была "оперативно купирована" - Песков

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - В Нагорном Карабахе действительно возникла тревожная ситуация, которую удалось разрешить в короткие сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о нарушении перемирия в регионе.

"Действительно, имело место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована", - заявил Песков журналистам в понедельник.

"Информации действительно мало. Мы (Кремль, - "ИФ") действительно следим. Действительно, это дополнительная нагрузка для наших миротворцев. Весьма оперативно осуществлялись контакты. Это вся информация, которую мы можем предоставить", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Минобороны Армении 12 декабря заявило о нападении азербайджанских военных на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в Гадрутском районе. Азербайджанская сторона обвинила армянских военных в вооруженной провокации, но в Ереване отвергли это.

В свою очередь командующий российским миротворческим контингентом в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что 11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российскими военными.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.