Для российских миротворцев в Карабахе построят 31 модульный городок - замминистра

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на брифинге по учениям "Восток-2018". 6 сентября 2018.

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Более 530 единиц техники перебросили в Нагорный Карабах для российских миротворцев, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Всего было выполнено более 250 самолёторейсов, перевезено почти 2000 человек личного состава и свыше 530 единиц техники", - сказал Булгаков в интервью официальному изданию Минобороны РФ "Красная Звезда".

"В целях обеспечения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе планируем установить на наблюдательных постах 31 блочно-модульный городок различной ёмкости", - добавил он.

По его словам, снабжение российских миротворцев ведётся авиацией через территорию Армении и железнодорожным транспортом через Азербайджан.

Ранее сообщалось, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе включает в себя 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. В его основе подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Согласно ранее опубликованным картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещаются в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населенным пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт.