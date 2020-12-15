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Известия.ru

Балтика — крепкая: регион усилят береговые ракетные комплексы

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Балтийский регион получит ракетный «щит и меч». Минобороны приняло решение нарастить береговые силы в Калининграде. В следующем году там будет развернут дивизион уникальных сверхзвуковых комплексов «Бастион». Они способны поражать цели на расстоянии до 600 километров. Их появление стало ответом на усиление группировки НАТО в Европе. При необходимости береговые комплексы смогут поражать не только корабли, но и работать по наземным базам НАТО.

Балтийский регион получит ракетный «щит и меч». Минобороны приняло решение нарастить береговые силы в Калининграде. В следующем году там будет развернут дивизион уникальных сверхзвуковых комплексов «Бастион». Они способны поражать цели на расстоянии до 600 километров. Их появление стало ответом на усиление группировки НАТО в Европе. При необходимости береговые комплексы смогут поражать не только корабли, но и работать по наземным базам НАТО.

Балтика под прицелом

Точные сроки развертывания комплексов и места их будущей дислокации пока прорабатываются. Но принципиальное решение о размещении «Бастионов» уже принято, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Береговые ракетные силы в Калининградской области представлены 27-й отдельной бригадой. Появление там новой техники, и особенно современных береговых ракетных комплексов (БРК), вызвало серьезную обеспокоенность у соседних стран — членов НАТО. Соединение базируется в поселке Донское Светлогорского городского округа в 30 км от областного центра. Этот населенный пункт находится на самой западной оконечности Земландского полуострова, примерно на одинаковом удалении между северной и южной границами области.

Такое местоположение позволяет держать под контролем практически всю акваторию Балтийского моря, примыкающую к российскому эксклаву, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— В 27-й отдельной береговой ракетной бригаде уже несут службу два дивизиона «Бастион» и один, вооруженный комплексом «Бал». Теперь это соединение будет усилено, — пояснил Болтенков. — Они будут перекрывать все Балтийское море. Эти комплексы не знают промахов и представляют собой серьезную угрозу для военных кораблей. А в случае агрессии против России они могут нанести удары и по наземным объектам.

Мобильные береговые комплексы «Бастион» вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», способными поражать цели на дальности до 600 км. Найти противника им помогают самолеты, вертолеты целеуказания с радарными комплексами, корабли и подлодки, с которыми БРК объединяют в единый информационный контур.

Береговые комплексы могут уничтожать как одиночные корабли, так и плавсредства в составе десантных соединений, конвоев и авианосных ударных групп.

Также за счет радиолокационной головки самонаведения ракеты «Бастиона» с особой точностью могут поражать и наземные цели. При этом дальность полета ракеты даже больше, чем у сухопутного «Искандера».

Опыт Сирии показал, что «Бастионы» хорошо работают по стационарным и «ограниченно подвижным» наземным целям — пунктам управления, радиолокационным станциям, аэродромам, вертолетным площадкам и артиллерийским батареям.

Регион особого значения

В 2018 году в Польше на границе с Калининградской областью были размещены разведывательные дроны MQ-9 52-й экспедиционной операционной группы ВВС США. Их аппаратура способна автоматически обнаруживать и наносить на электронную карту местности источники радиосигналов военного назначения. Авиагруппы также временно перебрасывали технику в Румынию и Эстонию. Пентагон не скрывает, что задачей подразделения стало постоянное отслеживание российской военной активности на Балтике и вокруг Калининграда. Практически каждый перелет ВКС в этом регионе сопровождается истребителями НАТО, дежурящими на аэродромах прибалтийских государств. При этом страны Балтии регулярно обвиняют воздушно-космические силы России в нарушении границ.

— У России есть уязвимые территории, к которым относится и Калининградская область, — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Международная обстановка нестабильна, уже длительное время ничего не происходит в отношениях со странами НАТО и ЕС. В этих условиях усиление военного контингента — логичный шаг, направленный на защиту России с западного направления. В последнее время вокруг эксклава наблюдается такая же нездоровая активность, как и вокруг Курил. Это не всегда входит в информационную повестку, но тревожная обстановка в этих точках постоянно. Можно вспомнить и регулярные заявления политиков отдельных стран, которые говорят, что Калининградская область якобы не по праву принадлежит России и так далее. Такие голоса звучат, например, в Германии. Вопрос поднимала в ЕС и Польша. Если делаются такие заявления, это не просто так. За ними могут последовать и действия, поэтому очень важно укреплять российский эксклав со всех сторон.

«Известия» уже сообщали, что Минобороны направит береговые комплексы «Бал» на балтийское побережье под Петербургом. Эта система предназначена для защиты побережья и проливов, а также прикрытия военно-морских баз. У неё есть возможность стрелять одиночными ракетами и залпами до 32 дозвуковых ракет. После перезарядки (занимает 30–40 минут) комплекс готов произвести повторный залп. БРК представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930. Она включает в себя до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, имеющих по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, а также транспортно-перегрузочные машины.

Дальность действия БРК составляет более 120 км. Комплекс оборудован приборами ночного видения и современной аппаратурой. Благодаря новейшей системе навигации «Бал» может быстро менять стартовые позиции. Время развертывания составляет всего 10 минут.

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Германия
Польша
Россия
Румыния
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Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Бал РК
Бастион
Искандер
П-800 Оникс
Х-35
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1 комментарий
№1
15.12.2020 21:59
Цитата
Они способны поражать цели на расстоянии до 600 километров
Маловато будет по сравнению с боевым радиусом палубных F-35C. Хотя бы раза в два надо увеличивать, а если вспомнить, что палубные истребители могут тащить JASSM-ER с дальностью под 1000 км, то надо делать дальность и в три раза больше. Хотя, лучше уже делать береговой комплекс на базе гиперзвуковых "Цирконов" и им наращивать дальность - с помощью МА-31 и Coyote американцы наверняка научились уже отражать атаки "Ониксов".

Цитата
Найти противника им помогают самолеты, вертолеты целеуказания с радарными комплексами, корабли и подлодки, с которыми БРК объединяют в единый информационный контур.
Надо сочинять какой-то малоразмерный БПЛА-стелс для разведки и целеуказания, то есть не дорогой, огромный командный пункт в виде ДРЛО, а маленький, дешёвый (расходный материал по сути) БПЛА, что-то вроде X-47B, только ещё меньше раза в 2-3. Ну и спутники "Лианы" должны уметь обнаруживать пущенные по ним ракеты и совершать манёвры, как это уже давно умеют другие наши спутники, на которые жаловались много раз американцы.

Цитата
После перезарядки (занимает 30–40 минут)
Ндаа.. не слишком быстро - тоже надо что-то сочинять. Минут за 5 бы, ну, хотя бы, за 10. Интересно, а "Бастионы" тоже за 30-40 минут?
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