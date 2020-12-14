Носитель "Калибров" корвет "Гремящий" примут в состав ВМФ в конце декабря - Минобороны

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Корвет "Гремящий" завершил госиспытания и к вечеру воскресенья прибудет в Санкт-Петербург, в конце месяца запланирована церемония принятия корабля в состав ВМФ.

"Сегодня, 13 декабря, вечером, новейший корвет "Гремящий" проекта 20385 прибудет в Санкт-Петербург, совершив межбазовый переход из Балтийска. Корабль ошвартуется у причала предприятия "Северная верфь", входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации. У причала предприятия экипаж и сдаточная команда "Северной верфи" приступят к подготовке корвета к приему его в состав Военно-Морского Флота и подъему на корабле Андреевского флага", - сообщил представитель департамента информации Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Церемония приема корвета "Гремящий" в состав Военно-Морского Флота запланирована на конец месяца, после ревизии состояния механизмов и оборудования на корабле, которая будет проведена на предприятии "Северная верфь", - добавил он.

10 декабря корабль в ходе госиспыатний поразил крылатую ракету в Балтийском море.

Ранее экипаж корабля выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провёл артиллерийские и торпедные стрельбы.

"Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс "Калибр" (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет "Уран". С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса "Редут". Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом "Пакет". На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

Водоизмещение "Гремящего" - 2200 тонн, длина - 104 метра, ширина - 13 метров. Скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 морских миль. Экипаж - 107 человек.

Он был заложен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге в 2012 году. Спущен на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года стартовали швартовные испытания. Заводские ходовые испытания начались в конце апреля 2019 года. ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" рассчитывает передать ВМФ РФ головной корвет проекта 20385 "Гремящий" 25 декабря, сообщил журналистам 12 ноября генеральный директор судозавода Игорь Орлов.

"Он проходит государственные испытания. У нас по контракту (передача, - "ИФ") - 25 декабря. Мы рассчитываем, что мы уложимся в этот срок", - сказал Орлов, добавив, что "все идёт по плану".