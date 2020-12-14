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Интерфакс-АВН

Пенс планирует визит в Израиль в январе - СМИ

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Вице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/D. Myles Cullen

Иерусалим. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс планирует посетить Израиль в начале января, что может свидетельствовать о планах нормализовать отношения Израиля еще с несколькими арабскими странами, пишет Times of Israel.

"О цели возможного визита ничего неизвестно, но радио Галей Цахаль цитирует израильских официальных лиц, которые заявили, что есть еще два государства, которые могут нормализовать отношения с Израилем до того, как президент США Дональд Трамп покинет свой пост 20 января", - пишет газета в воскресенье.

Эти две страны источники пока не называют, но отмечается, что Саудовская Аравия не входит в их число.

Визит запланирован на 13 января.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
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