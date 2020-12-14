Петербургский ЛЭТИ провел первую в России олимпиаду по применению ИИ в управлении беспилотным транспортом

В декабре на базе роботариума кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ (МО ЭВМ) Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» состоялся финал Autonomous Driving Olympics – первой в России олимпиады по разработке технологий искусственного интеллекта для управления беспилотным транспортом на основе технологий Duckietown.
В заключительном этапе соревнований, который проходил в онлайн-формате, приняли участие 6 команд школьников и студентов в возрасте от 14 лет до 21 года из Ростова-на-Дону, Волгограда, Москвы и Санкт-Петербурга.
Финалисты модифицировали разработанное на заочном этапе решение таким образом, чтобы робот двигался по дороге в реальном мире, соблюдая правила дорожного движения: правостороннее направление, без выезда на полосу встречного движения и на обочину.
Программные решения, которые каждая из команд разработала на языке Python2.7, были запущено дважды. Время тестирования – 1 минута. Оценка вычислялась по формуле Score=Ok-Fail, где Ok – количество полных «клеток», которые робот проехал без нарушений, Fail – число «клеток», в которых робот нарушил правила. Результаты двух запусков были суммированы.
Решение к финальному этапу для испытания в роботариуме предоставили две команды: Robotx (Школа робототехники «РоботИКС», г. Москва) и «Роболегион777» (Инженерно-технологическая школа №777, г. Санкт-Петербург). Коды остальных участников были испытаны в симуляторе. По итогам первого заезда у команд было равное количество очков, однако во втором заезде робот московской команды оказался быстрее, точнее и почти не выезжал за границы полосы.
С преимуществом в один балл победу одержала команда Robotx. Второе место занял «Роболегион777».
Финалисты олимпиады Autonomous Driving Olympics будут награждены грамотами, а победители – команда Robotx – получат робота Duckiebot от Duckietown Foundation.
Организатором соревнований выступил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» при поддержке Всероссийского благотворительного фонда «Финист» и JetBrains Research.
Олимпиада проводилась на базе платформы Duckietown – уменьшенной модели реальной городской транспортной среды, которая включает в себя дороги с разметкой, транспортные средства, светофоры, дорожные знаки и уточек-пешеходов. Цель проекта, разработанного в Массачусетском технологическом институте (США), – создать приближенную к реальности исследовательскую площадку для студентов в области беспилотных транспортных средств, позволяющую разрабатывать и тестировать различные подходы и алгоритмы.