Петербургский ЛЭТИ провел первую в России олимпиаду по применению ИИ в управлении беспилотным транспортом

В декабре на базе роботариума кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ (МО ЭВМ) Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» состоялся финал Autonomous Driving Olympics – первой в России олимпиады по разработке технологий искусственного интеллекта для управления беспилотным транспортом на основе технологий Duckietown.

В заключительном этапе соревнований, который проходил в онлайн-формате, приняли участие 6 команд школьников и студентов в возрасте от 14 лет до 21 года из Ростова-на-Дону, Волгограда, Москвы и Санкт-Петербурга.

Финалисты модифицировали разработанное на заочном этапе решение таким образом, чтобы робот двигался по дороге в реальном мире, соблюдая правила дорожного движения: правостороннее направление, без выезда на полосу встречного движения и на обочину.

Программные решения, которые каждая из команд разработала на языке Python2.7, были запущено дважды. Время тестирования – 1 минута. Оценка вычислялась по формуле Score=Ok-Fail, где Ok – количество полных «клеток», которые робот проехал без нарушений, Fail – число «клеток», в которых робот нарушил правила. Результаты двух запусков были суммированы.

Решение к финальному этапу для испытания в роботариуме предоставили две команды: Robotx (Школа робототехники «РоботИКС», г. Москва) и «Роболегион777» (Инженерно-технологическая школа №777, г. Санкт-Петербург). Коды остальных участников были испытаны в симуляторе. По итогам первого заезда у команд было равное количество очков, однако во втором заезде робот московской команды оказался быстрее, точнее и почти не выезжал за границы полосы.

С преимуществом в один балл победу одержала команда Robotx. Второе место занял «Роболегион777».

Между школьной робототехникой и настоящей, индустриальной, существует огромный разрыв. Школьники, занимающиеся с роботами на базе LEGO, получают базовые знания, которых недостаточно, чтобы перейти на более высокий уровень. Мы поставили перед собой задачу заполнить этот разрыв с помощью соревнований на базе Duckietown, — рассказывает заведующий кафедрой МО ЭВМ Кирилл Владимирович Кринкин.

Такие соревнования, как Autonomous Driving Olympics, дают возможность школьникам и студентам приобрести компетенции, необходимые для решения серьезных задач в области беспилотного транспорта и автономных роботов. — Заведующий кафедрой МО ЭВМ Кирилл Владимирович Кринкин

Финалисты олимпиады Autonomous Driving Olympics будут награждены грамотами, а победители – команда Robotx – получат робота Duckiebot от Duckietown Foundation.

Организатором соревнований выступил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» при поддержке Всероссийского благотворительного фонда «Финист» и JetBrains Research.

Олимпиада проводилась на базе платформы Duckietown – уменьшенной модели реальной городской транспортной среды, которая включает в себя дороги с разметкой, транспортные средства, светофоры, дорожные знаки и уточек-пешеходов. Цель проекта, разработанного в Массачусетском технологическом институте (США), – создать приближенную к реальности исследовательскую площадку для студентов в области беспилотных транспортных средств, позволяющую разрабатывать и тестировать различные подходы и алгоритмы.