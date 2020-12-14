На адаптацию корабля «Орел» к «Ангаре» потратят более 1 млрд рублей

«Роскосмос» выделит более 1 млрд рублей на адаптацию нового комического корабля «Орел» к ракете-носителю «Ангара». Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на портале госказупок.

Сумму в размере 1,1 млрд рублей предполагается потратить на «разработку эскизного проекта на космический комплекс с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара».

4 августа стало известно, что многоразовый космический корабль «Орел» может войти в состав комплекса для полетов к астероидам и другим планетам.

Как отметил главный конструктор корабля Игорь Хамиц, одна из главных задач «Орла» ― пилотируемые полеты на Луну, а также транспортировка экипажей на Международную космическую станцию (МКС).

До этого сообщалось, что «Роскосмос» разрабатывает сверхтяжелую ракету «Енисей», которая способна доставить до 100 т груза на околоземную орбиту и 27 т на Луну. Также ракета должна использоваться для запуска пилотируемого корабля «Орел» массой 20 т. Предполагается, что «Орел» облетит спутник Земли в 2029 году, а в 2030-м на лунную поверхность высадятся космонавты.