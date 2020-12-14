"Невидимый генерал": что известно о будущем главе Пентагона

Почему кандидат Байдена на пост министра обороны вызвал споры в США

Джо Байден назвал отставного генерала Ллойда Остина своим кандидатом на пост главы Пентагона, чем спровоцировал серьезные споры относительного целесообразности такого назначения. Противников экс-главы Центрального командования вооруженных сил страны не устраивает его связь с военной кампанией США на Ближнем Востоке, а также работа на одну из крупнейших корпораций по поставкам вооружений. При этом в штабе Байдена кандидатуру Остина называют наиболее безопасной для демократа. С чем связаны дискуссии вокруг отставного генерала, разбиралась "Газета.Ru".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден запустил активную дискуссию в американских медиа, объявив о своем желании назначить отставного генерала Ллойда Остина на пост министра обороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление возможный победитель выборов сделал еще 9 декабря, но споры относительно главы Пентагона в его администрации продолжаются до сих пор.

Сам Байден свое решение объяснил в статье для журнала The Atlantic, которая вышла под заголовком "Почему я выбрал Ллойда Остина министром обороны". По его словам, в настоящее время ведомству необходим проверенный руководитель, который соответствует тем вызовам, с которыми сталкиваются США.

С точки зрения возможного будущего президента, Остин отлично подходит на пост главы Пентагона в текущей ситуации, поскольку имеет огромный опыт - в том числе тот сыграл ключевую роль в возвращении 150 тыс. американских солдат из Ирака.

"Для этого потребовалось больше, чем навыки и стратегия опытного солдата. Остину нужно было заниматься дипломатией, выстраивать отношения с нашими партнерами в Ираке и во всем регионе. Он выступил в роли государственного деятеля, с честью и достоинством представлял нашу страну и прежде всего уделял внимание своим людям", - отметил Байден.

При этом демократ сам указал на первую проблему с назначением Остина. Так, Байден признал, что по американским законам занять пост министра обороны может человек, который оставил военную службу семь лет назад, тогда как его кандидат ушел в отставку лишь в 2016 году.

"Учитывая серьезные и неотложные угрозы, с которыми сталкивается наша страна, его кандидатуру следует утвердить быстро", - подчеркнул политик, также выразив надежду на то, что для назначения Остина американские законодатели сделают исключение.

По сути, для утверждения кандидатуры отставного генерала необходимо получить разрешение от обеих палат конгресса США. Подобные прецеденты не раз случались в истории государства, в частности, Джеймс Мэттис - первый министр обороны в администрации действующего президента Дональда Трампа - как раз получил должность с помощью этой процедуры.

Активные споры

Однако в случае Мэттиса роль сыграли не только его военные заслуги, но и определенная репутация генерала в американском обществе, пишет New York Times. Остина же хорошо знают в военной среде, тем не менее его точно нельзя назвать медийной персоной.

У Остина репутация замкнутого человека, на протяжении своей сорокалетней карьеры избегавшего внимания общественности. Хотя в его послужном списке - пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке.

По информации издания, как минимум один сенатор - демократ Джек Рид - пообещал выступить против будущих разрешений конгресса после назначения Мэттиса главой Пентагона. Но в случае с Остином отказ со стороны демократов, да и республиканцев может серьезного повредить их репутации.

Дело в том, что отставной генерал может стать первым темнокожим министром обороны в истории США. Препятствие такому шагу для демократов несколько не вяжется с общей линией партии, ориентированной на поддержку нацменьшинств.

Как пишет NBC News, выдвижение кандидатуры Остина отчасти стало результатом давления афроамериканских элит Демпартии на Байдена. Военный пользуется большим уважением среди них, поскольку является важным примером - ему удалось стать четырехзвездным генералом, хотя по большей части до высших чинов в минобороны США дослуживались лишь белые американцы.

При этом телеканал отмечает, что преодолеть "стеклянный потолок" Остину позволил серьезный опыт вкупе с наставничеством бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирала Майкла Маллена.

Впрочем, успешная военная карьера отставного генерала отчасти играет против него. К примеру, исполнительный директор Проекта по надзору со стороны правительства США Даниэль Брайн раскритиковал выбор Байдена за возможное назначение на высшую гражданскую должность в Пентагоне бывшего военного.

"Возможно, худший из всех вариантов. Плохие новости для гражданского контроля и любого реального расстояния от военно-промышленного комплекса", - написал Брайн в Twitter.

Шпилька касательно военно-промышленного комплекса в словах Брайна связана с тем, что, уйдя в отставку, Остин получил место в совете директоров Raytheon Technologies - одного из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для видов вооруженных сил США и стран союзников.

Связь возможного нового главы Пенгатона с этой корпорацией не устраивает также ряд демократов. В частности, конгрессмен Адам Смит выступил за назначение на этот пост Мишель Флурной.

"Я считаю Мишель Флурной лучшим квалифицированным специалистом для этой работы. Это не означает, что она единственный человек, который может выполнять эту работу, но я думаю, что она наиболее подходящий вариант", - обратился политик к Байдену.

Незаметный генерал

Тем не менее Байден, судя по всему, менять свое решение не собирается. По информации Politico, штаб демократа видит в Остине "безопасный вариант" - там считают отставного генерала хорошим солдатом, который будет следовать повестке дня нового президента. Источники издания в окружении Байдена уверяют, что при таком главе Пентагона отношения ведомства и главы государства будут гладкими и не напряженными.

Кандидатуру Остина также можно рассматривать через призму его личных отношений с Байденом.

Отставной генерал хорошо знал майора Бо Байдена - покойного сына демократа, - познакомились они во время службы в Ираке.

Более того, сам кандидат в президенты хорошо знаком с Остином, поскольку отвечал за политику по этой стране в администрации Барака Обамы. Тогда Байден как вице-президент контролировал свертывание военной операции США в Ираке, а отставной генерал был командующим американскими войсками.

Что касается достижений Остина в ходе военной службы, то главные победы отставного генерала начались с 2000-х годов. Во-первых, он сыграл немалую роль во вторжении США в Ирак, в 2003 году Остин был помощником командира 3-й пехотной дивизии и способствовал ее переброске на территорию ближневосточной республики. Эта дивизия участвовала в операции по свержению правительства Саддама Хусейна, захватив аэропорт Багдада и взяв штурмом центр иракской столицы.

Во-вторых, с 2003 по 2005 год Остин командовал 10-й горнострелковой дивизией в Афганистане, проведя ряд успешных операций против запрещенных на территории РФ группировок "Талибан" (организация запрещена в России) и "Аль-Каида" (организация запрещена в России). К тому же авиационная бригада дивизии оказывала поддержку всей армии США в республике.

В-третьих, в 2008 году Остин возглавил многонациональный корпус Ирака, получив командование над 152 тыс. военнослужащих совместных и коалиционных сил на всей территории республики. Всего через год он стал директором Объединенного штаба в Ираке, а к 2010 году - главнокомандующим вооруженных сил США в стране.

Он пытался остановить полноценный вывод американских войск с территории республики, требуя оставить в стране более 10 тыс. солдат для поддержки иракских сил в борьбе с террористами.

И, наконец, в-четвертых, с 2013 по 2016 год Остин занимал пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке. Его основной задачей стала борьба с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" (организация запрещена в России), и, собственно, в этот момент он приобрел прозвище "невидимый генерал", так как отказывался публично говорить о военных вопросах.

Под командованием Остина США удалось объединить более 70 стран для совместной борьбы с боевиками в Ираке и Сирии. В его заслуги отчасти входят активные бомбежки позиций террористов, а также появление нового союзника США в лице сирийских курдов. В целом объединение партнеров Вашингтона вокруг единой цели называют основным преимуществом отставного генерала.

При этом о личном отношении Остина к вызовам, которые стоят перед США в данный момент, известно не слишком много, опять-таки из-за достаточно скрытной натуры отставного генерала. Предложение Байдена он уже принял и заявил, что намерен работать над укреплением связей США с союзниками.

"В течение многих лет я работал рука об руку с нашими коллегами-дипломатами и партнерами по всему миру и видел, чего мы можем достичь вместе. Если я буду утвержден [в должности], то ожидаю продолжения этой важной работы", - подчеркнул Остин.

Алексей Поплавский