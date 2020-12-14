Посредники ОБСЕ готовы содействовать урегулированию в Карабахе с учетом ситуации в регионе - представитель Франции

Баку. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Посредники Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) готовы искать приемлемые для сторон конфликта пути карабахского урегулирования с учетом изменения ситуации в регионе, заявил французский сопредседатель Стефан Висконти.

"Мы готовы работать над вашими предложениями и искать приемлемый для сторон вариант", - сказал сопредседатель от Франции в субботу в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, развитие ситуации в Нагорном Карабахе привело к новой повестке дня. "В регионе образовалась абсолютно новая ситуация, которая может принести стабильность (...). Как будет дальше работать Минская группа над оставшимися вопросами - зависит от вас. Да, для этого, создана благоприятная среда. Мы на переходном этапе и могут быть составлены планы на будущее. Я доведу ваши предложения до сведения правительства Франции", - сказал французский дипломат.

Со своей стороны сопредседатель от США Эндрю Шаффер заявил, что изменение ситуации в регионе очевидно. "В Мадридских принципах предусмотрено, что откроются коммуникации, для всех народов региона будут созданы благоприятные условия. Если это совпадает с позицией Азербайджана, то наши страны могут сыграть определенную роль для достижения этого. Мы посетим также Ереван и проведем консультации с ними, хотели бы знать о ваших дальнейших действиях", - сказал американский дипломат.

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников на встрече заявил, что в рамках трехстороннего заявления предстоит многое сделать для восстановления мирной жизни в Нагорном Карабахе. "Что касается Минской группы, то наше правительство всегда отмечало ее важность. По этой причине мы участвуем в ее работе", - сказал российский дипломат.