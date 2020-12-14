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Интерфакс-АВН

Действия Вашингтона подрывают международно-правовую базу западносахарского урегулирования - МИД РФ

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Москва приветствует объявленное президентом США Дональдом Трампом соглашение о нормализации отношений между Марокко и Израилем, однако отмечает, что Вашингтон предпринял односторонний шаг, угрожающий стабильности региона.

"Приветствуем достигнутое соглашение при том понимании, что оно будет способствовать скорейшему справедливому решению палестинской проблемы и оздоровлению общей обстановки в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении для СМИ, размещенном на сайте МИД РФ в субботу.

Вместе с тем на Смоленской площади отмечают, что "фактически в привязке к этому событию Вашингтон предпринял очередной односторонний шаг, угрожающий региональной стабильности". "Речь идет о признании США суверенитета Марокко над всей территорией Западной Сахары и намерении открыть там американское консульство", - подчеркивается в сообщении.

"Таким своим решением Администрация Д.Трампа пошла на подрыв общепризнанной международно-правовой базы западносахарского урегулирования (ЗСУ), предусматривающей определение окончательного статуса данной территории через референдум. Эта новая позиция США может серьезно затруднить усилия ООН по продвижению ЗСУ, обострить отношения между непосредственно вовлеченными сторонами, спровоцировать новый виток вооруженного насилия в Сахаро-Сахельской зоне", - отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Принципиальная линия в отношении западносахарской проблемы РФ неизменна, заявляют в МИД. "Полагаем, что ее долгосрочное и справедливое решение возможно только на основе выполнения резолюций СБ ООН в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН. Путь к этому пролегает через возобновление прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО при ооновском посредничестве", - пояснили на Смоленской площади.

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