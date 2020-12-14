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Интерфакс-АВН

Российско-турецкий мониторинговый центр будет размещен в Агдамском районе - президент Азербайджана

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Ильхам Алиев
Ильхам Алиев.
Источник изображения: militarynews.ru

Баку. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе будет размещен в Агдамском районе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы на стадии создания мониторингового центра в Агдамском районе. Это совместный российско-турецкий центр контроля за режимом прекращения огня, который предусмотрен в трехстороннем заявлении от 10 ноября", - сказал Алиев в субботу в Баку, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США.

"Это показатель очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность", - добавил азербайджанский лидер.

8 декабря пресс-секретарь правящей в Турции "Партии справедливости и развития" Омер Челик заявил, что турецкие и российские военные завершили подготовку и готовы приступить к работе в совместном центре по мониторингу за соблюдением перемирия в Карабахе.

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Страны
Азербайджан
Россия
США
Турция
Франция
Проекты
ОБСЕ
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