Минская группа ОБСЕ не сыграла никакой роли в урегулировании карабахского конфликта - Алиев

Баку. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖН - Деятельность Минской группы ОБСЕ для урегулирования в Карабахе была безрезультатной, Азербайджан разрешил конфликт военно-политическими методами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"(. . .) урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе. В настоящее время в регионе сложилась совершенно новая ситуация. Азербайджан разрешил конфликт, продолжавшийся почти 30 лет, военным путем и политическими средствами", - сказал Алиев в субботу в Баку в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от США и Франции Стефаном Висконти и Эндрю Шаффера.

Глава государства заявил, что Минская группа ОБСЕ "не сыграла никакой роли" в урегулировании конфликта в Карабахе.

"Я согласен с президентом Путиным, одним из сопредседателей, в том, что нагорно-карабахский конфликт ушел в прошлое. Я такого же мнения. К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта. Однако МГ имела соответствующий мандат в течение 28 лет. Я участвовал в переговорах последние 17 лет. Однако, как я уже говорил во время войны, хотя МГ и проявляла некоторую активность в направлении выдвижения идей и созидания, это не дало результата. Такова реальность", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана отмечает относительную стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе, но высказал беспокойство "терактами" со стороны Армении.