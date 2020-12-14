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Интерфакс-АВН

Членство Черногории в НАТО не направлено против кого-либо, включая Россию - посол в РФ

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Флаги Черногории и НАТО
Флаги Черногории и НАТО.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Вступление Черногории в НАТО укрепило ее авторитет на пути к членству в ЕС, это решение было полезным для страны, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Черногории в Москве Милорад Шчепанович.

"Каждая страна в первую очередь заботится о своих национальных интересах и защищает их, а также думает и действует в целях собственной нацбезопасности. Наше членство в НАТО не было достигнуто из-за страха перед Россией или кем-либо еще, и поэтому оно не было направлено против кого-то, включая Россию", - сказал он.

"То, что мотивировало нас и что привело к членству в НАТО, - это стремление укрепить национальную безопасность за счет эффективных коллективных действий системы безопасности, с пониманием реальности в нашем регионе, что очень важно в остающемся неспокойным регионе Балкан. В то же время это открыло нам дверь к наиболее развитым странам мира и позволило разделять результаты их развития, этот шаг также обеспечил доверие к Черногории и тем самым стимулировал наше многостороннее сотрудничество со всеми членами этого альянса", - отметил высокопоставленный дипломат.

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, насколько верным было это решение на фоне звучавших тогда заявлений из Москвы о том, что РФ оставляет за собой право принять ответные меры в связи с этим шагом Подгорицы.

"Это укрепило наш авторитет на пути к членству в ЕС. Поэтому мы считаем, что это было правильное и полезное решение для Черногории", - подчеркнул Шчепанович.

В июне 2017 года Черногория передала акт о присоединении к НАТО, став, таким образом, 29-м членом альянса.

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Страны
Россия
Черногория
Проекты
NATO
Евросоюз
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