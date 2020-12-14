Войти
Интерфакс-АВН

Первый вертолет Ми-8АМТ, собранный в Казахстане, передан заказчику - Минпромторг РФ

539
0
0
Ми-8АМТ
Ми-8АМТ.
Источник изображения: амиль Ситдиков / РИА Новости

Алматы. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый вертолет Ми-8АМТ, собранный в Казахстане из поставленных Россией узлов, передан заказчику - министерству по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ

Машина собрана из вертолетокомплекта, произведенного на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России" (госкорпорация "Ростех") на авиаремонтном заводе № 405 в городе Алматы, уточняется в сообщении.

"Успешный запуск крупноузловой сборки позволяет нам рассчитывать на то, что к 2025 году здесь будет выпущено до 45 вертолетов Ми-8АМТ", - приводит пресс-служба слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Как сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба, на сегодняшний день законтрактовано 17 сборочных комплектов.

"Уверен, что успешный опыт организации лицензированной сборки российской вертолетной техники за рубежом мы сможем применить и в других странах, также заинтересованных в сотрудничестве", - отметил Богинский.

Ранее, в октябре 2020 года, "Вертолеты России" поставили в Казахстан два первых вертолетокомлекта Ми-8АМТ. Поставка осуществлена в рамках соглашения, заключенного в 2019 году. Всего предусмотрена поставка 19 машинокомплектов, которые будут собраны в течение 2020-2021 годов.

В торжественной церемонии передачи вертолета приняли участие представители правительства Казахстана, холдинга "Вертолеты России", НК "Казахстан инжиниринг" и авиаремонтного завода № 405.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
Ростех
У-УАЗ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
Похожие новости
03.09.2020
Интервью Анатолия Сердюкова
18.12.2017
Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
30.05.2012
HeliRussia-2012
21.02.2012
К взлету не готовы
15.02.2012
Авиапром подсадят на триллион
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию