Первый вертолет Ми-8АМТ, собранный в Казахстане, передан заказчику - Минпромторг РФ

Алматы. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый вертолет Ми-8АМТ, собранный в Казахстане из поставленных Россией узлов, передан заказчику - министерству по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ

Машина собрана из вертолетокомплекта, произведенного на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России" (госкорпорация "Ростех") на авиаремонтном заводе № 405 в городе Алматы, уточняется в сообщении.

"Успешный запуск крупноузловой сборки позволяет нам рассчитывать на то, что к 2025 году здесь будет выпущено до 45 вертолетов Ми-8АМТ", - приводит пресс-служба слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Как сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба, на сегодняшний день законтрактовано 17 сборочных комплектов.

"Уверен, что успешный опыт организации лицензированной сборки российской вертолетной техники за рубежом мы сможем применить и в других странах, также заинтересованных в сотрудничестве", - отметил Богинский.

Ранее, в октябре 2020 года, "Вертолеты России" поставили в Казахстан два первых вертолетокомлекта Ми-8АМТ. Поставка осуществлена в рамках соглашения, заключенного в 2019 году. Всего предусмотрена поставка 19 машинокомплектов, которые будут собраны в течение 2020-2021 годов.

В торжественной церемонии передачи вертолета приняли участие представители правительства Казахстана, холдинга "Вертолеты России", НК "Казахстан инжиниринг" и авиаремонтного завода № 405.