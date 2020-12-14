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Интерфакс-АВН

Потери Армии обороны непризнанного Карабаха в конфликте с Азербайджаном составили 1,8 тыс. человек убитыми - Минобороны

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Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Ереван. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в субботу о еще 36 погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта, которые продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1 тыс. 815 военнослужащих Армии обороны непризнанного Карабаха.

11 декабря министерство здравоохранения Армении сообщило о 2 тыс. 996 погибших военнослужащих в карабахской войне. По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства.

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Страны
Азербайджан
Армения
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