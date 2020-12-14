Новые российские орбитальные станции могут получить ядерный двигатель - Рогозин

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Перспективные российские космические корабли могут получить ядерный двигатель, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов", - написал Рогозин в фейсбуке, говоря о заключении контракта на разработку аванпроекта космического буксира с ядерным двигателем "Нуклон".

По данным портала госзакупок, контракт заключен между "Роскосмосом" и КБ "Авангард".

Как следует из материалов портала, КБ должно разработать "аванпроект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки". Опытно-конструкторская работа выполняется под шифром "Нуклон-АП".

Согласно договору, работа должна быть выполнена к 15 ноября 2022 года. На нее выделено 4,17 млрд рублей.

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира - на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

Как сообщалось в октябре, "Роскосмос" выделил почти 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта космического зонда ядерной энергетической установкой "Нуклон".

В сентябре исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил о проработке госкорпорацией проекта многоразового комического буксира на ядерной энергии "Нуклон". По его словам, аппарат будет способен за одну миссию совершить полет от Венеры до Юпитера, а уже первый запуск зонда станет полноценной научной миссией.

"Мы хотим и произвести полет к Луне, и в этой же миссии после Луны сделать облет Венеры с доставкой к ней спутника для получения научных данных и дальнейший транзит этого аппарата в сторону спутников Юпитера тоже с определенной полезной нагрузкой", - сказал Блошенко.

Он сообщил, что аппарат сможет использоваться как буксир для доставки полезной нагрузки в отдаленные точки, так и для энергопитания этих нагрузок.

Как сообщал первый замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич, опытные образцы ядерной энергоустановки должны быть готовы в 2025 году. Первый полет "ядерного буксира" планируется на 2030-е годы.