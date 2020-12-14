Борисов обсудил с губернаторами СЗФО перспективы развития промышленности в регионах, в том числе ход выполнения гособоронзаказа

Москва. 11декабря. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов провёл в пятницу совещание с губернаторами Северо-Западного федерального округа о состоянии промышленности во вверенных им регионах и перспективах её развития.

Как сообщает аппарата вице-премьера, отдельно обсуждался ход исполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

"Сегодня мы открываем цикл совещаний по вопросам регионального промышленного развития,- сказал вице-премьер. - Несмотря на кризис, вызванный последствиями пандемии COVID-19, необходимо уже сегодня предпринимать шаги, направленные на восстановление и рост промышленного производства в регионах, а также поддержку занятости населения - сохранение рабочих мест с ориентацией на их положительную динамику в перспективе", - приводятся в сообщении слова Борисова.

Руководители регионов доложили вице-премьеру о наиболее пострадавших от кризиса отраслях, региональных мерах поддержки, а также проблемных вопросах, требующих решения в контексте перспективного развития.

Особое внимание Борисов просил обратить на эффективность реализации мер поддержки с уже подтвержденными источниками финансирования, а также на потенциальные возможности использования нефинансовых инструментов: тарифное и таможенное регулирование, режимы особых экономических зон, территорий развития.