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Naked Science

Delta IV Heavy успешно вывела на орбиту спутник после двух отмененных в последний момент запусков

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©Nasaspaceflight, Stephen Marr
©Nasaspaceflight, Stephen Marr.
Источник изображения: naked-science.ru

Одна из самых мощных ракет в истории — Delta IV Heavy — в скором времени уйдет в отставку. Но, по-видимому, собирается перед этим хорошенько запомниться. После того как две предыдущие попытки запуска спутника NROL-44 отменили буквально за несколько секунд до отрыва от земли, носитель наконец-то вывел его на орбиту.

Отрыв от стартового стола произошел в четверг, 10 декабря, в 20:09 по местному времени (в 03:09 11 декабря по Москве). Секретный разведывательный спутник Национального управления военно-космической разведки США (NRO) под номером 44 был успешно выведен в космос. В ближайшие дни он продолжит свое путешествие на геосинхронную орбиту, где будет заниматься перехватом радиосигналов в широком диапазоне. Параметры аппарата доподлинно не известны, равно как и его возможности, а также точное назначение.

Пуск произвели со стартовой площадки SLC-37 Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Чтобы все прошло гладко, компании United Launch Alliance (ULA), производителю ракеты и оператору запуска, пришлось поработать. Дело в том, что это была уже третья попытка отправить «злополучный» NROL-44 на орбиту. Предыдущие две были прерваны автоматикой носителя в самый последний момент — перед отрывом от стартового стола. А общее число неурядиц с этим запуском вовсе переваливает за пять штук.

Началось все с того, что запуск перенесли с первоначальной даты — 26 августа — на 24 часа по просьбе заказчика. На следующий день, 27-го числа, ракету заправили, начали предстартовый отсчет, но его пришлось остановить. Технический персонал сообщил о проблемах с пневматической системой наземного оборудования стартового комплекса. Пришлось отменять полет и переносить его на 29 августа. Но и этой попытке не суждено было реализоваться. До последнего момента все процессы проходили штатно, отсчет до старта практически закончился и двигатели запустились. Однако в тот момент, как ракету охватили языки пламени (что для Delta IV Heavy абсолютно нормально), автоматика отключила подачу топлива. Пожалуй, это была самая зрелищная отмена старта в истории.

©ULA

Запуск пришлось перенести почти на месяц, поскольку предстояло детально изучить ракету и найти причину неполадок. Учитывая, что перед стартом Delta IV Heavy проходит обязательные всесторонние испытания (включая огневые), отказ оборудования стал неприятным сюрпризом для всех в ULA. В очередной раз Delta встала на стартовую площадку 26 сентября, но опять не взлетела. Произошел сбой при проверке «руки», отводящей во время старта кабели и шланги от ракеты. Попытка через три дня сорвалась из-за погоды. А 30-го числа картина повторилась: автоматика отменила запуск, только в этот раз даже двигатели не запустились.

По словам главы United Launch Alliance Тори Бруно (Tory Bruno), инженерам и техникам пришлось изрядно потрудиться как с самой ракетой, так и с оборудованием стартового стола. В частности, во время переборки гидравлических механизмов SLC-37 заменили несколько десятков вентилей и клапанов, а также более 7,5 тысячи литров рабочей жидкости.

Ракета-носитель тяжелого класса Delta IV Heavy впервые взлетела в 2004 году. Несмотря на свою дороговизну, это один из самых эффективных средств вывода аппаратов большой массы на геосинхронную орбиту или к другим телам Солнечной системы. Ее особенность — в использовании сжиженных кислорода и водорода во всех ступенях. Это не самое распространенное решение, но таким образом обеспечивается максимальная эффективность работы носителя. Остальные модификации Delta IV с 2019 года больше не используют, а вариант Heavy совершит еще пять запусков.

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Страны
Россия
США
Компании
ULA
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