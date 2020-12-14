Бомбардировщик B-1B запустил крылатую ракету с внешнего держателя. Следующий шаг — тест гиперзвукового оружия

Стратегический бомбардировщик B-1B произвел запуск крылатой ракеты AGM-158 JASSM с внешнего держателя. Это приближает ВВС США к полноценным летным тестам нового гиперзвукового комплекса, штатным носителем которого должен стать этот самолет.

Одним из самых примечательных событий для ВВС США за последнее время стало начало испытаний стратегического бомбардировщика B-1B с внешней подвеской новой ракеты AGM-158.

Как сообщило издание Defensenews, самолет произвел успешный запуск изделия. Испытания состоялись 4 декабря на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико.

Проведенные тесты — хорошая демонстрация того, что B-1B может применять новое оружие с внешних держателей. Это важно в силу двух причин. Во-первых, внешняя подвеска позволяет B-1B нести больше различного оружия класса «воздух — поверхность», что существенно повышает и без того большой боевой потенциал крылатой машины.

Официальный представитель Командования глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command) подполковник Дэвид Фаггард в ноябре сообщил, что модернизация позволит B-1B нести от шести до 12 ракет AGM-158 или противокорабельных ракет большой дальности на внешних узлах подвески. Помимо этого, внутри самолета можно разместить еще 24 таких изделия.

AGM-158 Источник изображения: Wikipedia

На практике эта означает, что два модернизированных стратегических бомбардировщика B-1B будут иметь боевой потенциал, сравнимый с тремя такими машинами сегодня.

B-1B Источник изображения: rbk

Вторая причина не менее значима. Тесты можно рассматривать в качестве демонстрации возможности применения перспективного гиперзвукового оружия, которое, как стало известно раньше, возможно будет разместить на внешних держателях B-1B.

Напомним, сейчас Военно-воздушные силы США проводят тесты гиперзвуковой ракеты AGM-183A, или Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Концепция предполагает использование твердотопливной ракеты воздушного базирования. Она оснащена боевой частью, роль которой играет отделяемый гиперзвуковой блок. Скорость последнего, согласно ранее представленным данным, может составлять от М=6,5 до М=8: это сделает его перехват крайне затруднительной задачей.

AGM-183A Источник изображения: Lockheed Martin

Ранее американские ВВС провели тесты демонстратора ARRW, подвесив его на внешние держатели бомбардировщика B-52. Эту машину американцы также рассматривают в качестве потенциального носителя гиперзвуковой системы.

Как и новый малозаметный бомбардировщик, который создают в рамках программы LRS-B и который может совершить первый полет примерно через два года.