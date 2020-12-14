Войти
ЦАМТО

ЗРС С-400 "Триумф" заступят на боевое дежурство в Самарской области в начале 2021 года

347
0
0
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 11 декабря. Новейшие зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" заступят на боевое дежурство в Самарской области в начале следующего года, сообщил командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В начале 2021 года на образцах новой техники С-400 на боевое дежурство заступит зенитный ракетный полк самарского региона", – сказал он.

Военнослужащие уже приняли комплект ЗРС и в начале декабря успешно провели первые боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр.

Ранее сообщалось, что расчеты самарского полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.12.2020
Щит с управлением: запад России прикроет автоматизированная система
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
28.08.2018
Полковой и досрочно. "Алмаз-Антей" передал МО РФ комплект ЗРС С-400
18.05.2017
Под Москвой по тревоге подняли ракетный полк С-400 "Триумф"
14.10.2011
Экс-глава ГСКБ "Алмаз-Антей" отверг обвинения в срыве поставок С-400
26.02.2009
Министерство оружейного секонд-хэнда. Готовится невыгодный для РФ контракт на продажу Казахстану 10 дивизионов ПВО С-300
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию