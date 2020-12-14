ЗРС С-400 "Триумф" заступят на боевое дежурство в Самарской области в начале 2021 года

ЦАМТО, 11 декабря. Новейшие зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" заступят на боевое дежурство в Самарской области в начале следующего года, сообщил командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В начале 2021 года на образцах новой техники С-400 на боевое дежурство заступит зенитный ракетный полк самарского региона", – сказал он.

Военнослужащие уже приняли комплект ЗРС и в начале декабря успешно провели первые боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр.

Ранее сообщалось, что расчеты самарского полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.